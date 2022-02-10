Fenerbahçe'de son fiyasko Berisha!

Yıllardır aradığı golcüyü bulamayan Fenerbahçe, Mergim Berisha'da da hayal kırıklığı yaşadı. Alman golcü, Yukatel Kayserispor maçında bulduğu şansı da kullanamazken, kaçırdığı pozisyonlar sonrası tribünlerden yoğun protesto aldı. Salzburg'dan sezon başında 5 milyon euro bonservis bedeli ödenerek alınan 23 yaşındaki santrfor çubuklu ile 3 kulvarda çıktığı 20 karşılaşmada sadece 5 kez fileleri sarsabildi. Otoriteler, Berisha'nın Samatta'yı bile arattığını, bu haliyle Fenerbahçe'nin santrforu olamayacağını dile getirdiler. Berisha'nın piyasa değeri de Fenerbahçe'ye geldikten sonra geriledi.