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Fenerbahçe'de Mesut Özil gelişmesi! Sakatlığı...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de Giresunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mesut Özil ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 33 yaşındaki futbolcu, saha çalışmalarına başladı. Öte yandan Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ın tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 20:50
Fenerbahçe'de Mesut Özil gelişmesi! Sakatlığı...

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Mesut Özil gelişmesi! Sakatlığı...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdmanda pas çalışmasının ardından taktiksel uygulamalar üzerinde duruldu.

Fenerbahçe'de Mesut Özil gelişmesi! Sakatlığı...

MESUT ÖZİL SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI!
Sakatlığı bulunan futbolculardan Mesut Özil saha çalışmalarına başlarken Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak günü tedavi programları ile noktaladı.

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