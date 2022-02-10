Fenerbahçe'de Mesut Özil gelişmesi! Sakatlığı...

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig 'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdmanda pas çalışmasının ardından taktiksel uygulamalar üzerinde duruldu.