Fenerbahçe'de boşa giden bir sezon daha!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kayserispor'a 1-0 yenilerek kupadan elenen Fenerbahçe'de büyük üzüntü yaşanıyor. Ligde zirvenin 20 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, son umut gördüğü kupaya da havlu atarken camia suçlu arıyor.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kayserispor'a 1-0 yenilerek kupadan elenen Fenerbahçe'de büyük üzüntü yaşanıyor. Ligde zirvenin 20 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, son umut gördüğü kupaya da havlu atarken camia suçlu arıyor.
45 dakika 10 kişi kalan Kayserispor'a Kadıköy'de gol atamayan futbolcular 'boşvermişlikle' eleştirilirken, tepkilerin odağında yönetim var. Başkanlığındaki 4. sezonda da hedeflerden erken kopan Ali Koç'a yönelik olağanüstü kongre baskısı giderek yükseliyor.
8 YILDIR KUPAYA HASRET
Koç dönemindeki transfer yanlışları, her sene yarı yolda hoca değiştirilmesi, geçici isimlerle vakit kaybedilmesi ve plansızlık; başarısızlığın en büyük sebepleri olarak gösteriliyor. Futbolda son kupasını 2014'te (TFF Süper Kupa) kazanan takımın kupa hasreti 8 yıla çıktı. Elinde hedef olarak bir tek UEFA Konferans Ligi kalan sarı-lacivertliler bu kulvardaki son kozunu da 17 Şubat ve 24 Şubat'taki Slavia Prag maçlarında oynayacak. Sessizliğini koruyan başkan Ali Koç'un kongre kararı alıp almayacağı ise merakla bekleniyor.