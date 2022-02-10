Fenerbahçe'de boşa giden bir sezon daha!

KARTAL DA BAŞARAMADI

Fenerbahçe'de geçici teknik direktör İsmail Kartal'a duyulan güven de erken bitti. Pereira'nın ardından geçiş sürecini yönetmesi için göreve getirilen tecrübeli hoca, istenen başarıyı sağlayamadı. Kartal özellikle son iki maçtaki kadro tercihleri nedeniyle eleştiri alırken, kupa sınavında 10 kişilik Kayseri savunmasını aşacak bir çözüm bulamaması kendisine olan inancı sarstı. Kartal'ın maç sonunda her şeyi yaptıklarını söylemesi de yoğun tepki aldı.