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FENERBAHÇE HABERLERİ: Mert Hakan Yandaş 304 gündür gol atamıyor

Fenerbahçe spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderin 20 puan gerisinde kalan, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında elenen Fenerbahçe'de biresel performanslar da tel tel dökülüyor. Sarı-lacivertlilerin Galatasaray'ın elinden aldığı Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'de 304 gündür gol atamıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 07:37
FENERBAHÇE HABERLERİ: Mert Hakan Yandaş 304 gündür gol atamıyor

Fenerbahçe'de son dönemde en çok konuşulan isimlerden birisi İrfan Can Kahveci. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında müthiş bir transfer savaşı çıkardıktan sonra Kadıköy'ün yolunu tutan milli futbolcu performansından çok sakatlıklarıyla gündemi işgal ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mert Hakan Yandaş 304 gündür gol atamıyor

BEKLENTİLERİN ÇOK UZAĞINDA KALDI

Ancak Fenerbahçe'deki tek savaş mağduru İrfan Can değil! Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'a imza atmak üzereyken rotasını Kadıköy'e kıran ve ülke gündemine oturan Mert Hakan Yandaş da beklentilerin çok uzağında kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mert Hakan Yandaş 304 gündür gol atamıyor

304 GÜNDÜR GOL SEVİNCİ YAŞAYAMIYOR

Takvim'in haberine göre; Sivasspor'daki müthiş performansıyla dikkatleri çeken 27 yaşındaki futbolcu Sarı-Lacivertli formayla Süper Lig'de tam 304 gündür gol sevinci yaşayamıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mert Hakan Yandaş 304 gündür gol atamıyor

Son olarak geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Gaziantep maçında ağları sarsan Mert Hakan Yandaş ardından Süper Lig'de forma giydiği 20 maçta da gol atamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mert Hakan Yandaş 304 gündür gol atamıyor

TARAFTARIN SABRI TAŞIYOR

Üstelik yıldız futbolcu bu 20 karşılaşmada sadece 2 asist yapabildi. Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sürekli inişli çıkışlı bir grafik çizen milli futbolcunun performansı artık taraftarların da sabrını taşırmış durumda.

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