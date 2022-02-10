FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu ezeli rakibe mi? Görüşme...

ŞİMDİKİ DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Ferdi Kadıoğlu savunmanın ve orta sahanın iki kanadında da forma giydi. Fenerbahçe'ye geldiğinde 1.5 milyon Euro piyasa değeri olan genç yıldızın şimdiki değeri ise 8 milyon Euro.