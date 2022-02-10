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FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu ezeli rakibe mi? Görüşme...

Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonun başında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-lacivertliler genç yıldıza bir türlü imza attıramadı. Genç yıldızın menajerinin öncelikli olarak Süper Lig'in devleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile transfer görüşmesi gerçekleştireceği ve ondan sonra kararını vereceği belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 07:22
FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu ezeli rakibe mi? Görüşme...

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu sona erecek yıldız oyuncu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu ezeli rakibe mi? Görüşme...

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe ile yeni sözleşme yapmaya yanaşmıyor. Sarı-Lacivertliler'in yıldız oyuncunun menajerine konuyla ilgili tam yetki verdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu ezeli rakibe mi? Görüşme...

SÜPER LİG DEVLERİYLE GÖRÜŞECEK

Takvim'in haberine göre; genç yıldızın menajerinin öncelikli olarak Süper Lig'in devleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile transfer görüşmesi gerçekleştireceği ve ondan sonra kararını vereceği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu ezeli rakibe mi? Görüşme...

Süper Lig'in lideri Trabzonspor geçtiğimiz günlerde Ferdi Kadıoğlu ile temas kurmuş ve transfer şartları hakkında bilgi almıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu ezeli rakibe mi? Görüşme...

2018 yılında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro'ya transfer edilen Ferdi'nin sözleşmesi Haziran ayında son buluyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu ezeli rakibe mi? Görüşme...

FENERBAHÇE'NİN JOKERİ

22 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon 27 maçta 2 gol atarken 2 de asiste imza attı. Genç yetenek Fenerbahçe'nin jokeri konumunda.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu ezeli rakibe mi? Görüşme...

ŞİMDİKİ DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Ferdi Kadıoğlu savunmanın ve orta sahanın iki kanadında da forma giydi. Fenerbahçe'ye geldiğinde 1.5 milyon Euro piyasa değeri olan genç yıldızın şimdiki değeri ise 8 milyon Euro.

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