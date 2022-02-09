Sinan Bolat sezon sonunda Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Böyle duyurdular!

Ara transfer sezonunda Fenerbahçe'nin uzun süre ilgilendiği ve Adana Demirspor'un de teklifte bulunduğu Sinan Bolat'a ilişkin Belçika basınında önemli bir habere yer verildi.
Bilindiği üzere Sinan Bolat, kulübü Gent'e "Ya yeni sözleşme önerin ya da bırakın gideyim" demişti. Gent, Sinan'ı bırakmak istemediğini ifade ederken, yeni sözleşme imzalamaya da yanaşmamıştı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından 8 Şubat'ta Türkiye'de transfer sezonunun bitmesi nedeniyle Sinan'ın Türkiye'ye gelişi, iptal olmuştu. Sinan bu gelişmenin ardından flaş bir adım attı.