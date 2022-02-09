Haberler Fenerbahçe Sinan Bolat sezon sonunda Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Böyle duyurdular!

Sinan Bolat sezon sonunda Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Böyle duyurdular!

Fenerbahçe'nin ara transfer sezonunda kadrosuna katmak istediği ve 2.5 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edilen Sinan Bolat'a ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Belçika basınında yer alan habere göre Sinan Bolat, sezon sonunda bedelsiz transfer olacak. İşte yaşananlar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 18:54
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Sinan Bolat sezon sonunda Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Böyle duyurdular!

Ara transfer sezonunda Fenerbahçe'nin uzun süre ilgilendiği ve Adana Demirspor'un de teklifte bulunduğu Sinan Bolat'a ilişkin Belçika basınında önemli bir habere yer verildi.

Sinan Bolat sezon sonunda Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Böyle duyurdular!

Bilindiği üzere Sinan Bolat, kulübü Gent'e "Ya yeni sözleşme önerin ya da bırakın gideyim" demişti. Gent, Sinan'ı bırakmak istemediğini ifade ederken, yeni sözleşme imzalamaya da yanaşmamıştı.

Sinan Bolat sezon sonunda Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Böyle duyurdular!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından 8 Şubat'ta Türkiye'de transfer sezonunun bitmesi nedeniyle Sinan'ın Türkiye'ye gelişi, iptal olmuştu. Sinan bu gelişmenin ardından flaş bir adım attı.

Sinan Bolat sezon sonunda Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Böyle duyurdular!

O MAÇTA OYNAMADI
Sinan, Gent'in son olarak oynadığı Club Brugge maçın öncesi sakat olduğunu söyledi ve kulüp doktoru, yapılan incelemeler sonrası Sinan sakat olmadığını ifade etti. Gent'in kalesini Roef korudu.

Sinan Bolat sezon sonunda Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Böyle duyurdular!

Maçın ardından Sinan Bolat ve Gent yönetimi bir araya gelirken, iplerin gerildiği ve Sinan'ın, Belçika temsilcisini kafasında tamamen attığı kaydedildi. Tecrübeli eldivenin Haziran 2022'de bitecek sözleşmesi sonrası Türkiye'ye bedelsiz transfer olacağı kaydedildi.

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