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Fenerbahçe'ye Joachim Löw şoku! Dünya devi istiyor

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında olduğu bilinen Joachim Löw ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre dünya devi, Fenerbahçe'nin istediği Joachim Löw'e talip oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'ye Joachim Löw şoku! Dünya devi istiyor

Fenerbahçe'de Joachim Löw şoku... Önümüzdeki sezon için Sarı-Lacivertli yönetimin takımın emanet etmek istediği Alman hoca için İspanyol basınından kötü haber geldi. El Nacional isimli internet sitesinde yer alan haberde Carlo Ancelotti ile yollarını ayırmak isteyen Real Madrid'in teknik direktörlük koltuğuna Joachim Löw'ü oturtmak istediği belirtildi.

Fenerbahçe'ye Joachim Löw şoku! Dünya devi istiyor

Hatta Alman teknik adamın tam 12 aydır İspanyolca çalıştığı belirtildi. Ayrıca Löw'ün Real Madrid'in başına geçebilmek için kendisine gelen tüm teklifleri reddettiği ifade edildi. Devre arası takım almak istemediği gerekçesiyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bir süre önce kendisine sunduğu teklifi reddeden ve sezon sonu için Sarı-Lacivertli kulüple temaslarda bulunan Löw ile ilgili yaşanan bu gelişme ise şaşkınlıkla karşılandı.

Fenerbahçe'ye Joachim Löw şoku! Dünya devi istiyor

Fenerbahçe'nin 1 numaralı teknik direktör hedefi olarak gösterilen Löw'den sonuç alınamama ihtimaline karşılık yönetimin, alternatif isimlerle görüştüğü de biliniyor. Başkan Ali Koç kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Hedefimizde 3 teknik adam var. İkisiyle parasal konuları görüşüyoruz. Bir hoca ile ilgili planlarımızda İsmail Kartal da var" demişti. İsmail Kartal'ın içinde olduğu planın Joachim Löw'ün takımın başına geçmesi olduğu bilinirken, diğer iki aday da Jorge Jesus ve Roger Schimdit olarak öne çıkmıştı.

Fenerbahçe'ye Joachim Löw şoku! Dünya devi istiyor

Takvim'in derlediği habere göre; Sarı-Lacivertli yönetimin ise Real Madrid iddialarına rağmen Löw konusunda ısrarcı olduğu ve sonuna kadar şartları zorladığı ifade ediliyor. Alman hoca ile bir süredir temasta olan Fenerbahçe yönetimi, bir an önce net bir sonuca varmak istiyor.

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