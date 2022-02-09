Fenerbahçe'ye Joachim Löw şoku! Dünya devi istiyor

Hatta Alman teknik adamın tam 12 aydır İspanyolca çalıştığı belirtildi. Ayrıca Löw'ün Real Madrid 'in başına geçebilmek için kendisine gelen tüm teklifleri reddettiği ifade edildi. Devre arası takım almak istemediği gerekçesiyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bir süre önce kendisine sunduğu teklifi reddeden ve sezon sonu için Sarı-Lacivertli kulüple temaslarda bulunan Löw ile ilgili yaşanan bu gelişme ise şaşkınlıkla karşılandı.

Fenerbahçe'nin 1 numaralı teknik direktör hedefi olarak gösterilen Löw'den sonuç alınamama ihtimaline karşılık yönetimin, alternatif isimlerle görüştüğü de biliniyor. Başkan Ali Koç kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Hedefimizde 3 teknik adam var. İkisiyle parasal konuları görüşüyoruz. Bir hoca ile ilgili planlarımızda İsmail Kartal da var" demişti. İsmail Kartal'ın içinde olduğu planın Joachim Löw'ün takımın başına geçmesi olduğu bilinirken, diğer iki aday da Jorge Jesus ve Roger Schimdit olarak öne çıkmıştı.