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Fenerbahçe'ye Altay Bayındır müjdesi! Çalışmalara başladı

Ziraat Türkiye Kupası'na havlu atan Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler zorlu mücadele öncesinde hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan milli kaleci Altay Bayındır da çalışmalara başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 15:53 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 16:19
Fenerbahçe'ye Altay Bayındır müjdesi! Çalışmalara başladı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 25'inci haftasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde öğle saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanı, Yukatel Kayserispor maçında ilk 11'de görev alan sarı-lacivertli oyuncular idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertlilerde Gustavo, İrfan Can ve Novak günü tedavi programları ile noktaladı. Altay Bayındır, takımla birlikte çalışırken, Mesut Özil takımdan ayrı bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı.
Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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