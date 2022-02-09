Fenerbahçe'de kale yıkıldı! Çıldırtan tablo

Fenerbahçe, ligden sonra kupaya da havlu atınca taraftarın sabrı kalmadı... Son iki maçında Kadıköy'de önce Başakşehir'e sonra da Kayserispor'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe'de taraftar adeta çileden çıktı.

Sarı-Lacivertliler, başkan Ali Koç döneminde evinde tüm rakiplerine cömert davrandı! Daha önce Kadıköy'de rakiplerine zor anlar yaşatan Sarı-Lacivertliler'de rüzgar adeta tersine dönmüş durumda...

