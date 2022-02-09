Fenerbahçe'de kale yıkıldı! Çıldırtan tablo

Fenerbahçe, ligden sonra kupaya da havlu atınca taraftarın sabrı kalmadı... Son iki maçında Kadıköy'de önce Başakşehir'e sonra da Kayserispor'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe'de taraftar adeta çileden çıktı.
Fenerbahçe, ligden sonra kupaya da havlu atınca taraftarın sabrı kalmadı... Son iki maçında Kadıköy'de önce Başakşehir'e sonra da Kayserispor'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe'de taraftar adeta çileden çıktı.
Sarı-Lacivertliler, başkan Ali Koç döneminde evinde tüm rakiplerine cömert davrandı! Daha önce Kadıköy'de rakiplerine zor anlar yaşatan Sarı-Lacivertliler'de rüzgar adeta tersine dönmüş durumda...
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık döneminde Kadıköy'de 340 lig maçında sadece 26 yenilgi aldı.
3.5 yıllık Ali Koç başkanlığında ise Kadıköy'de 56 iç saha maçında 15 yenilgi aldı. Aziz Yıldırım döneminde ortalama 13 maçta 1 yenilgi alınırken bu rakam Ali Koç başkanlığında 3.5 maçta 1 yenilgiye denk düşüyor.
Sosyal medyadan Ali Koç'u eleştiri bombardımanına tutan Fenerbahçeli taraftarlar, "Ali Koç döneminde vasata alıştırıldık. Sürekli hoca değiştiriyoruz. Transferlerde başarı sağlayamıyoruz. Sürekli geri gidiyoruz. Artık yeter! Birşeylerin değişme zamanı geldi" gibi yorumlarda bulunuyor...