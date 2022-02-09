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Fenerbahçe'de kale yıkıldı! Çıldırtan tablo

Fenerbahçe spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası itibariyle Trabzonspor'un 20 puan gerisinde yer alan, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 16 turu karşılaşmasında Kayserispor'a yenilen sarı-lacivertlilerde kale yıkıldı. Kadıköy'de rakiplerine cehennemi yaşatan Kanarya'nın eski gücü kalmadı, ortaya çıkan tablo taraftarın sabrını taşırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 14:34
Fenerbahçe'de kale yıkıldı! Çıldırtan tablo

Fenerbahçe, ligden sonra kupaya da havlu atınca taraftarın sabrı kalmadı... Son iki maçında Kadıköy'de önce Başakşehir'e sonra da Kayserispor'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe'de taraftar adeta çileden çıktı.

Fenerbahçe'de kale yıkıldı! Çıldırtan tablo

Sarı-Lacivertliler, başkan Ali Koç döneminde evinde tüm rakiplerine cömert davrandı! Daha önce Kadıköy'de rakiplerine zor anlar yaşatan Sarı-Lacivertliler'de rüzgar adeta tersine dönmüş durumda...


Fenerbahçe'de kale yıkıldı! Çıldırtan tablo

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık döneminde Kadıköy'de 340 lig maçında sadece 26 yenilgi aldı.

Fenerbahçe'de kale yıkıldı! Çıldırtan tablo

3.5 yıllık Ali Koç başkanlığında ise Kadıköy'de 56 iç saha maçında 15 yenilgi aldı. Aziz Yıldırım döneminde ortalama 13 maçta 1 yenilgi alınırken bu rakam Ali Koç başkanlığında 3.5 maçta 1 yenilgiye denk düşüyor.


Fenerbahçe'de kale yıkıldı! Çıldırtan tablo

Sosyal medyadan Ali Koç'u eleştiri bombardımanına tutan Fenerbahçeli taraftarlar, "Ali Koç döneminde vasata alıştırıldık. Sürekli hoca değiştiriyoruz. Transferlerde başarı sağlayamıyoruz. Sürekli geri gidiyoruz. Artık yeter! Birşeylerin değişme zamanı geldi" gibi yorumlarda bulunuyor...

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