FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdi!

Rakibin kolunu kanadını kırmak için gol kurtarman değil, gol atman gerekiyor. Ne yazık ki sarı-lacivertliler bunu beceremiyor. Lig zaten gitmişti, şimdi de Türkiye Kupası gitti. Bu kadar yatırım yapıp kupasız kalmak çok kötü. Yıllardır bunu yaşıyor Fenerbahçe camiası… Elde kala kala Konferans kupası kaldı. Bakalım oradan ne zaman eleneceksiniz?

Doğru yapılan transfer yok, doğrusu yapılan hiçbir iş yok. Nereye kadar? Alıp, alacağın tek kupadan da elenmek beni çok rahatsız etti açıkçası. Eminim bütün Fenerbahçeli taraftarları da etmiştir. Ya doğru işler yapın, ya da doğru işler yapacak olanlara bırakın. Lütfen…