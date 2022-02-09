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FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe sahasında ağırladığı Kayserispor'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol da sarı-lacivertlileri değerlendirirken o isme ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 07:55
FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdi!

EMRE BOL - LÜTFEN...

İstediğin kadar iyi kalecin olsun. Bütün topları alan… Gelin görün ki iş gol atmaya geliyor. Golleri kurtaranın varsa ligde kalıyorsun, atanın varsa şampiyon. Fenerbahçe yıllardır topu 3 direk arasına atanı bir türlü bulamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdi!

Lakin kalecileri konuştuk hep… Berisha'yı nereden buldunuz Allah aşkına? Bırakın gol pozisyonuna girmeyi, topla buluşmakta bile zorluk çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdi!

Bir santrafor pozisyona girip atamasa sesimi çıkarmam. Ama Berisha pozisyona da giremiyor. Golcünü, "gol atamayanlardan" seçersen sonucu da bu oluyor. İsmail Kartal'ı eleştiremem. Elindeki malzeme bu! Yapabileceğini yapmaya çalışıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdi!

Rakibin kolunu kanadını kırmak için gol kurtarman değil, gol atman gerekiyor. Ne yazık ki sarı-lacivertliler bunu beceremiyor. Lig zaten gitmişti, şimdi de Türkiye Kupası gitti. Bu kadar yatırım yapıp kupasız kalmak çok kötü. Yıllardır bunu yaşıyor Fenerbahçe camiası… Elde kala kala Konferans kupası kaldı. Bakalım oradan ne zaman eleneceksiniz?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Bol Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdi!

Doğru yapılan transfer yok, doğrusu yapılan hiçbir iş yok. Nereye kadar? Alıp, alacağın tek kupadan da elenmek beni çok rahatsız etti açıkçası. Eminim bütün Fenerbahçeli taraftarları da etmiştir. Ya doğru işler yapın, ya da doğru işler yapacak olanlara bırakın. Lütfen…

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