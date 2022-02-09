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FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç başarısızlığın kitabını yazdı!

Fenerbahçe spor haberleri: Süper Lig'de şubat ayında havlu atan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenince taraftarın sabrı taştı. Sarı-lacivertli traftarların hedefindeki isim ise başkan Ali Koç... Büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına geçen Koç, 3.5 yılda başarısızlığın kitabını yazdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 15:28
FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç başarısızlığın kitabını yazdı!

Ali Koç, Fenerbahçe'de başarızlığın kitabını yazıyor... Haziran 2018'de büyük umutlarla Sarı-Lacivertli kulüpte başkanlık koltuğuna oturan Koç'un 3.5 yıllık görev süresi boyunca Fenerbahçe taraftarının yüzü bir türlü gülmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç başarısızlığın kitabını yazdı!

Fenerbahçe Koç'un başkanlığında 2018-2019 sezonunu ligde 6., 2019-2020 sezonunu ise 7. bitirdi. Koç'un ligdeki en iyi derecesi ise 2020-2021 sezonundaki 3.'lük oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç başarısızlığın kitabını yazdı!

Takvim'in haberine göre; bu sezon da ligde lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, Ali Koç döneminde Türkiye Kupası ve Avrupa'da da başarıyı yakalayamadı. Ali Koç ile kupada önceki 3 sezonda final göremeyen Sarı-Lacivertliler, bu sezon da Kayserispor yenilgisiyle turnuvaya son 16 turunda veda etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç başarısızlığın kitabını yazdı!

Lige havlu atan Fenerbahçe'nin kupadan da elenmesi Ali Koç'a karşı eleştirileri sertleştirdi. Sportif başarıyı bir türlü yakalamayan Ali Koç, 3.5 yıllık görev süresi içinde 9 teknik adamla çalışırken, yaptığı 60 transfer için de milyonlar harcadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç başarısızlığın kitabını yazdı!

Ali Koç'un milyonlar saçmasına rağmen Fenerbahçe'nin 3.5 yılda ligde en iyi derecesinin 3.'lük olması kupada ise final dahi görülememesi taraftarın sabrını taşırdı. Koç'un görevi bırakması yönünde birçok görüş paylaşıldı.

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