FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç başarısızlığın kitabını yazdı!

Fenerbahçe Koç'un başkanlığında 2018-2019 sezonunu ligde 6., 2019-2020 sezonunu ise 7. bitirdi. Koç'un ligdeki en iyi derecesi ise 2020-2021 sezonundaki 3.'lük oldu.

Takvim'in haberine göre; bu sezon da ligde lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, Ali Koç döneminde Türkiye Kupası ve Avrupa'da da başarıyı yakalayamadı. Ali Koç ile kupada önceki 3 sezonda final göremeyen Sarı-Lacivertliler, bu sezon da Kayserispor yenilgisiyle turnuvaya son 16 turunda veda etti.