SPOR HABERİ - Yeni adresini duyurdular! "Favori Vitor Pereira"

Türkiye macerası sonrası ismi Premier Lig ekiplerinden Everton ile yüksek sesle anılmaya başlayan Pereira'nın bu imzası son anda rafa kalkarken yeni rotasının Brezilya olduğu öğrenildi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, ülkenin köklü kulüplerinden Corinthians Cuca, Scolari Mano Menezes gibi isimlerle görüşme yapsa da bu görüşmelerde herhangi bir mutabakat sağlanamamıştı.