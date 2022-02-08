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SPOR HABERİ - Yeni adresini duyurdular! "Favori Vitor Pereira"

Spor haberi... Fenerbahçe'deki ikinci döneminde beklentilerin oldukça altında bir performans gösteren Vitor Pereira ile yollar ayrılmıştı. Portekizli teknik adamın yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 22:37
CEVDET BERKER İŞLEYEN
SPOR HABERİ - Yeni adresini duyurdular! "Favori Vitor Pereira"

Alınan kötü sonuçlar sonrası Fenerbahçe'deki görevine son verilen Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'nın yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu.

SPOR HABERİ - Yeni adresini duyurdular! "Favori Vitor Pereira"

Türkiye macerası sonrası ismi Premier Lig ekiplerinden Everton ile yüksek sesle anılmaya başlayan Pereira'nın bu imzası son anda rafa kalkarken yeni rotasının Brezilya olduğu öğrenildi.

SPOR HABERİ - Yeni adresini duyurdular! "Favori Vitor Pereira"

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, ülkenin köklü kulüplerinden Corinthians Cuca, Scolari Mano Menezes gibi isimlerle görüşme yapsa da bu görüşmelerde herhangi bir mutabakat sağlanamamıştı.

SPOR HABERİ - Yeni adresini duyurdular! "Favori Vitor Pereira"

Görüşmelerden sonuç alınamamasının ardından Corinthianslı kurmaylar Pereira ile temasa geçerken masaya oturulduğu öğrenildi.

SPOR HABERİ - Yeni adresini duyurdular! "Favori Vitor Pereira"

"FAVORİ PEREIRA"
Haberde; Sezona kötü bir giriş yapan Corinthians'ın, teknik direktör Sylvinho'yu görevden aldığından bu yana yeni teknik direktör arayışlarına devam ettiği belirtilirken, Vitor Pereira'nın favori isim olduğunun altı çizildi.

SPOR HABERİ - Yeni adresini duyurdular! "Favori Vitor Pereira"

Portekizli teknik adam Vitor Pereira, kariyerinde Porto, Olympiakos ve Shanghai SIPG gibi takımları çalıştırdı.

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