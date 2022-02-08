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Sinan Gümüş Antalya’ya

Kadro dışı olan Sinan Gümüş, Fraport TAV Antalyaspor yolunda. Tecrübeli oyuncunun eski takımı ile prensipte anlaştığı öğrenildi. 28 yaşındaki forvet bir pürüz çıkmazsa kırmızı-beyazlılarda sezon sonu kadar kiralık olarak forma giyecek. Antalya'nın opsiyon hakkı olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 06:50
Sinan Gümüş Antalya’ya
Kadro dışı olan Sinan Gümüş, Fraport TAV Antalyaspor yolunda. Tecrübeli oyuncunun eski takımı ile prensipte anlaştığı öğrenildi. 28 yaşındaki forvet bir pürüz çıkmazsa kırmızı-beyazlılarda sezon sonu kadar kiralık olarak forma giyecek. Antalya'nın opsiyon hakkı olacak.
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