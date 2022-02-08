Sinan Gümüş Antalya’ya

Kadro dışı olan Sinan Gümüş, Fraport TAV Antalyaspor yolunda. Tecrübeli oyuncunun eski takımı ile prensipte anlaştığı öğrenildi. 28 yaşındaki forvet bir pürüz çıkmazsa kırmızı-beyazlılarda sezon sonu kadar kiralık olarak forma giyecek. Antalya'nın opsiyon hakkı olacak.
Kadro dışı olan Sinan Gümüş, Fraport TAV Antalyaspor yolunda. Tecrübeli oyuncunun eski takımı ile prensipte anlaştığı öğrenildi. 28 yaşındaki forvet bir pürüz çıkmazsa kırmızı-beyazlılarda sezon sonu kadar kiralık olarak forma giyecek. Antalya'nın opsiyon hakkı olacak.