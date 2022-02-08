Haberler Fenerbahçe Rossi yol ayrımında

Rossi yol ayrımında

Halen kadrosunda 13 yabancı oyuncusu olan F.Bahçe, kurallar gereği bir yabancı alma hakkına sahip. İkinci bir yabancı oyuncunun daha transfer edilebilmesi için bir yabancının daha gönderilmesi gerekiyor. Bu kapsamda Diego Rossi'nin Brezilya ekiplerinden Flamengo'ya önerildiği belirtiliyor. Gün içinde takımdan başka ayrılıklar da yaşanabilir.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 06:50
Rossi yol ayrımında
Halen kadrosunda 13 yabancı oyuncusu olan F.Bahçe, kurallar gereği bir yabancı alma hakkına sahip. İkinci bir yabancı oyuncunun daha transfer edilebilmesi için bir yabancının daha gönderilmesi gerekiyor. Bu kapsamda Diego Rossi'nin Brezilya ekiplerinden Flamengo'ya önerildiği belirtiliyor. Gün içinde takımdan başka ayrılıklar da yaşanabilir.
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