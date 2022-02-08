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Löw için Real iddiası

Fenerbahçe'nin gelecek sezon takımın başına getirmek istediği Joachim Löw'ün Real Madrid'e gideceği iddia edildi. El Nacional sitesi, Kral Kupası'ndan elenilmesinin ardından başkan Perez'in teknik direktör Ancelotti'yi gözden çıkardığını yazarken, Löw'ün Perez'den telefon beklediğini savundu. Alman hocanın 12 aydır İspanyolca çalıştığı belirtildi. Bu arada Ali Koç'un Löw'ün yanı sıra Jesus ve Schmidt'le temasta olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 06:50
Löw için Real iddiası
Fenerbahçe'nin gelecek sezon takımın başına getirmek istediği Joachim Löw'ün Real Madrid'e gideceği iddia edildi. El Nacional sitesi, Kral Kupası'ndan elenilmesinin ardından başkan Perez'in teknik direktör Ancelotti'yi gözden çıkardığını yazarken, Löw'ün Perez'den telefon beklediğini savundu. Alman hocanın 12 aydır İspanyolca çalıştığı belirtildi. Bu arada Ali Koç'un Löw'ün yanı sıra Jesus ve Schmidt'le temasta olduğu öğrenildi.
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