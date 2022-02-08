Löw için Real iddiası

Fenerbahçe'nin gelecek sezon takımın başına getirmek istediği Joachim Löw'ün Real Madrid'e gideceği iddia edildi. El Nacional sitesi, Kral Kupası'ndan elenilmesinin ardından başkan Perez'in teknik direktör Ancelotti'yi gözden çıkardığını yazarken, Löw'ün Perez'den telefon beklediğini savundu. Alman hocanın 12 aydır İspanyolca çalıştığı belirtildi. Bu arada Ali Koç'un Löw'ün yanı sıra Jesus ve Schmidt'le temasta olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'nin gelecek sezon takımın başına getirmek istediği Joachim Löw'ün Real Madrid'e gideceği iddia edildi. El Nacional sitesi, Kral Kupası'ndan elenilmesinin ardından başkan Perez'in teknik direktör Ancelotti'yi gözden çıkardığını yazarken, Löw'ün Perez'den telefon beklediğini savundu. Alman hocanın 12 aydır İspanyolca çalıştığı belirtildi. Bu arada Ali Koç'un Löw'ün yanı sıra Jesus ve Schmidt'le temasta olduğu öğrenildi.