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FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Ali Koç yorumu: Gerçeklerden kopmuş durumda!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk yarışından kopan ve taraftarını kahreden Fenerbahçe'de beklenen transferlerin de yapılmaması camianın sabrını taşırdı. Sportif açıdan kulüp tarihinin en başarısız yönetimi olarak gösterilen Ali Koç yönetimi, eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Fenerbahçe'nin son durumunu masaya yatıran Sabah Gazetesi'nin usta yazarları ise sarı-lacivetli takım ve Başkan Ali Koç hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 09:54
FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Ali Koç yorumu: Gerçeklerden kopmuş durumda!

Fenerbahçe'de gözler son günde yapılacak transferlere çevrildi. Süper Lig'de Kadıköy'de Başakşehir'e mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar Ali Koç'u istifaya davet etti. İsyan bayrağını çeken taraftarlar yönetime ve futbolculara öfkeli. Sabah Gazetesi yazarları Fenerbahçe'deki krizi ve kabusu çok çarpıcı sözlerle kaleme aldı. İşte o çarpıcı sözler...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Ali Koç yorumu: Gerçeklerden kopmuş durumda!

"F.BAHÇE BASKIYI KALDIRAMIYOR"

GÜRCAN BİLGİÇ: Fenerbahçe genç bir takım ve bu baskıyı kaldıramıyor. Hataların veya temposuzluğun en büyük nedeni öz güvenlerini kaybetmeleri ve sorumluluktan kaçmaya başlamaları.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Ali Koç yorumu: Gerçeklerden kopmuş durumda!

Sahada 'yalnız' kalan bir grup var ve ne yazık ki Fenerbahçe taraftarı da takımını linçliyor. Ali Koç'un durumu daha vahim. Gerçeklerden kopmuş durumda. Hulusi Belgü çok net ve samimi konuştu. Başkan çok sinirlendi çünkü Belgü'nün kimsenin adamı olmadığını iyi biliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Ali Koç yorumu: Gerçeklerden kopmuş durumda!

"GİDENLER KALANLARDAN DAHA İYİ"

BÜLENT TİMURLENK: Kenarda Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin. Sahada Volkan, Hasan Ali, Tolga ve Deniz. Kenar yönetimine, oyuncu performansına bakıyorsun, Fenerbahçe'den gidenler, Fenerbahçe'de olanlardan daha iyi. Nazım, Osayi, Pelkas, Berisha…

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Ali Koç yorumu: Gerçeklerden kopmuş durumda!

"BİNLERCE TARAFTAR ÇOK DAHA İYİ FENERBAHÇELİ"

Bunlar şampiyonluk hedefi olan Fenerbahçe'yle yan yana gelebilecek isimler değiller. İsmail Kartal, Ali Koç mutlaka çok iyi Fenerbahçeliler. Ama Başakşehir'e kaybeden takımı tribünden izleyen binlerce taraftar da çok ama çok iyi Fenerbahçeli.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Ali Koç yorumu: Gerçeklerden kopmuş durumda!

"TEMEL KADRO İSTİKRARI"

ALİ GÜLTİKEN: Fenerbahçe'nin sezon başından beri temel problemi, istikrarlı bir kadro oluşturamaması. Elinde çok oyuncu var, kimin sorumluluk sahibi olduğu belli değil.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Ali Koç yorumu: Gerçeklerden kopmuş durumda!

Bir başka sorun da F.Bahçe 11'inde oynamaması gereken oyunculara ısrarla şans verilmesi. Mesela Osayi Samuel. Geldiği günden beri pozitif hiçbir katkısı yok.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Ali Koç yorumu: Gerçeklerden kopmuş durumda!

"F.BAHÇE'DE RUH KALMAMIŞ"

FATİH DOĞAN: F.Bahçe'de ruh kalmamış. İsmail Kartal'ın gelişi sonrası oyunculardan bir reaksiyon bekledim. Ama ortada ne bir tepki ne de kazanmak adına her şeyini veren bir futbolcu grubu göremedim.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Ali Koç yorumu: Gerçeklerden kopmuş durumda!

F.Bahçe'de hocadan önce bu ruhun gelmesi gerekir. Bir bir psikolog mu gerekir yoksa başka bir dış etken mi getirir bu ruhu bilemem ama mevcut düzende gelmediği kesin.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Ali Koç yorumu: Gerçeklerden kopmuş durumda!

"MESUT BAŞLI BAŞINA BİR SORU İŞARETİ"

LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe'de oyuncular bulundukları durumdan utanmıyorlar. Mehter takımı gibi bir hafta iyi oynuyor, iki hafta yokları sergiliyorlar. Kartal'ın da ideal kadroyu yakalayamadığını görüyoruz. Mesut başlı başına bir soru işareti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Ali Koç yorumu: Gerçeklerden kopmuş durumda!

"SEÇİM KARARI ALMAKTAN BAŞKA ÇARE OLMAZ"

Başkan Ali Koç'un eleştirilere tepki koyması doğru değil. F.Bahçe onunla bir kupa bile kazanamadı. Eğer bu sezon F.Bahçe, Türkiye Kupası'nı kazanamazsa Koç için seçim kararı almaktan başka çare kalmaz.

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