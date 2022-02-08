FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Ali Koç yorumu: Gerçeklerden kopmuş durumda!

Fenerbahçe'de gözler son günde yapılacak transferlere çevrildi. Süper Lig'de Kadıköy'de Başakşehir'e mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar Ali Koç'u istifaya davet etti. İsyan bayrağını çeken taraftarlar yönetime ve futbolculara öfkeli. Sabah Gazetesi yazarları Fenerbahçe'deki krizi ve kabusu çok çarpıcı sözlerle kaleme aldı. İşte o çarpıcı sözler...

"F.BAHÇE BASKIYI KALDIRAMIYOR" GÜRCAN BİLGİÇ: Fenerbahçe genç bir takım ve bu baskıyı kaldıramıyor. Hataların veya temposuzluğun en büyük nedeni öz güvenlerini kaybetmeleri ve sorumluluktan kaçmaya başlamaları.