FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Ali Koç yorumu: Gerçeklerden kopmuş durumda!

"GİDENLER KALANLARDAN DAHA İYİ"
BÜLENT TİMURLENK: Kenarda Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin. Sahada Volkan, Hasan Ali, Tolga ve Deniz. Kenar yönetimine, oyuncu performansına bakıyorsun, Fenerbahçe'den gidenler, Fenerbahçe'de olanlardan daha iyi. Nazım, Osayi, Pelkas, Berisha…
"BİNLERCE TARAFTAR ÇOK DAHA İYİ FENERBAHÇELİ"
Bunlar şampiyonluk hedefi olan Fenerbahçe'yle yan yana gelebilecek isimler değiller. İsmail Kartal, Ali Koç mutlaka çok iyi Fenerbahçeliler. Ama Başakşehir'e kaybeden takımı tribünden izleyen binlerce taraftar da çok ama çok iyi Fenerbahçeli.
"TEMEL KADRO İSTİKRARI"
ALİ GÜLTİKEN: Fenerbahçe'nin sezon başından beri temel problemi, istikrarlı bir kadro oluşturamaması. Elinde çok oyuncu var, kimin sorumluluk sahibi olduğu belli değil.