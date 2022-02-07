TRANSFER HABERİ - Türkiye ye gelecek mi? Diego Costa'dan Fenerbahçe açıklaması

Türkiye'de transfer pazarının kapanmasına bir gün kala Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosunda şu anda 13 yabancı bulunan sarı lacivertliler dünya yıldızı Diego Costa ile masaya oturacak.
COSTA: TÜRKİYE'DEN ÇOK SAYIDA MENAJER ARIYOR
Diego Costa, Ajansspor'a açıklamada Türkiye'den çok sayıda menajerin kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Bazı kulüpler için sahte yetki belgeleri gönderildiğini ve bu duruma çok şaşırdığını belirten dünya yıldızı, "Kulüp başkanlarıyla görüntülü konuşmak için saat randevusu almaya çalışıyorlar" diye konuştu.
"TÜRKİYE TEMSİLCİM BELLİ"
"Benim ve avukatımın yetki verdiği bir menajer var, Türkiye kanadından işleri o yürütüyor" ifadesini kullanan Diego Costa, kendisi hakkında yapılan transfer haberlerinden sıkıldığını söyledi.