TRANSFER HABERİ - Türkiye ye gelecek mi? Diego Costa'dan Fenerbahçe açıklaması

Türkiye'de transfer pazarının kapanmasına bir gün kala Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosunda şu anda 13 yabancı bulunan sarı lacivertliler dünya yıldızı Diego Costa ile masaya oturacak.

COSTA: TÜRKİYE'DEN ÇOK SAYIDA MENAJER ARIYOR

Diego Costa, Ajansspor'a açıklamada Türkiye'den çok sayıda menajerin kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Bazı kulüpler için sahte yetki belgeleri gönderildiğini ve bu duruma çok şaşırdığını belirten dünya yıldızı, "Kulüp başkanlarıyla görüntülü konuşmak için saat randevusu almaya çalışıyorlar" diye konuştu.