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TRANSFER HABERİ - Türkiye ye gelecek mi? Diego Costa'dan Fenerbahçe açıklaması

Spor haberi... Türkiye'de transfer sezonunun kapanmasına oldukça kısa bir süre kalırken, Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Birçok isimle temaslarını sıklaştıran Sarı-Lacivertliler'in gündeminde bulunan isimlerden 33 yaşındaki yıldız isim için yeni gelişmeler yaşanırken, Costa cephesinden flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 10:34
TRANSFER HABERİ - Türkiye ye gelecek mi? Diego Costa'dan Fenerbahçe açıklaması

Türkiye'de transfer pazarının kapanmasına bir gün kala Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosunda şu anda 13 yabancı bulunan sarı lacivertliler dünya yıldızı Diego Costa ile masaya oturacak.

TRANSFER HABERİ - Türkiye ye gelecek mi? Diego Costa'dan Fenerbahçe açıklaması

COSTA: TÜRKİYE'DEN ÇOK SAYIDA MENAJER ARIYOR
Diego Costa, Ajansspor'a açıklamada Türkiye'den çok sayıda menajerin kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Bazı kulüpler için sahte yetki belgeleri gönderildiğini ve bu duruma çok şaşırdığını belirten dünya yıldızı, "Kulüp başkanlarıyla görüntülü konuşmak için saat randevusu almaya çalışıyorlar" diye konuştu.

TRANSFER HABERİ - Türkiye ye gelecek mi? Diego Costa'dan Fenerbahçe açıklaması

"TÜRKİYE TEMSİLCİM BELLİ"
"Benim ve avukatımın yetki verdiği bir menajer var, Türkiye kanadından işleri o yürütüyor" ifadesini kullanan Diego Costa, kendisi hakkında yapılan transfer haberlerinden sıkıldığını söyledi.

TRANSFER HABERİ - Türkiye ye gelecek mi? Diego Costa'dan Fenerbahçe açıklaması

RUSYA'DAN İKİ TEKLİF VAR ÖNCELİK FENERBAHÇE...
Rusya'nın Zenit ve Krasnador'dan resmi telif aldığını vurgulayan Diego Costa, "Türkiye'de yetki verdiği menajerimin Fenerbahçe ile işi sonuçlandırmasına göre karar vereceğim" diye konuştu.

TRANSFER HABERİ - Türkiye ye gelecek mi? Diego Costa'dan Fenerbahçe açıklaması

BREZİLYA'DAN İSPANYA'YA GELDİ
Diego Costa, transfer konusunda bir sorun yaşanmaması için Brezilya'dan uçakla İspanya'ya geldi. Dünyaca ünlü yıldızın Türkiye ya da Rusya'ya olası bir transferde ulaşım sorunu yaşamak istememek için yolculuk ettiği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Türkiye ye gelecek mi? Diego Costa'dan Fenerbahçe açıklaması

DIEGO COSTA'NIN İSTEDİĞİ ÜCRET
Costa'nın 2 milyon Euro'luk bir ücretle Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı biliniyor. Costa ile Fenerbahçe adına transfer görüşmelerini yedek yönetim kurulu üyelerinden Selahattin Baki yapıyor.

TRANSFER HABERİ - Türkiye ye gelecek mi? Diego Costa'dan Fenerbahçe açıklaması

DIEGO COSTA'NIN KARİYERİ
Brezilya asıllı İspanyol dünya yıldızı Diego Costa, Atletico Madrid ve Chelsea ile şampiyonluklar yaşadı. Costa, son olarak formasını giydiği Brezilya'nın Atletico Miniero takımından ocak ayında ayrıldı. Kariyerinde 495 maça çıkan Costa, 186 kez gol sevinci yaşadı, 72 asist yaptı. İspanya Milli Takımı formasıyla 24 kez sahaya çıkan Diego Costa, 10 gol attı.

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