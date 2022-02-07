Bomba transfer iddiası! Joachim Löw Bayern Münih'in yıldızını Fenerbahçe'ye getirecek

Gelecek senenin teknik direktörünü belirlemek için çalışmalar devam ediyor. 3 isimle görüşmelerin sürdüğünü açıklayan Ali Koç 'un listesinin başında Joachim Löw yer alıyor.

Alman çalıştırıcıyla görüşmelerde son aşamaya gelinirken, transferle ilgili de bomba bir iddia ortaya atıldı. İddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Kanarya'nın Löw'ün isteği üzerine Bayern Münih'te az süre alan Choupo-Moting'i kiralamak istediği bildirildi.