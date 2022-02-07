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Bomba transfer iddiası! Joachim Löw Bayern Münih'in yıldızını Fenerbahçe'ye getirecek

Fenerbahçe, gelecek sezon takımı emanet edeceği teknik direktörü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç 3 isimle görüştüklerini açıklarken, listesinin başında Joachim Löw'ün yer aldığı öğrenildi. Alman teknik adamın, Fenerbahçe'yle anlaşması halinde yıldız futboluyu da yanında getireceği iddia edildi. İşte o isim ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Bomba transfer iddiası! Joachim Löw Bayern Münih'in yıldızını Fenerbahçe'ye getirecek

Gelecek senenin teknik direktörünü belirlemek için çalışmalar devam ediyor. 3 isimle görüşmelerin sürdüğünü açıklayan Ali Koç'un listesinin başında Joachim Löw yer alıyor.

Bomba transfer iddiası! Joachim Löw Bayern Münih'in yıldızını Fenerbahçe'ye getirecek

Alman çalıştırıcıyla görüşmelerde son aşamaya gelinirken, transferle ilgili de bomba bir iddia ortaya atıldı. İddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Kanarya'nın Löw'ün isteği üzerine Bayern Münih'te az süre alan Choupo-Moting'i kiralamak istediği bildirildi.

Bomba transfer iddiası! Joachim Löw Bayern Münih'in yıldızını Fenerbahçe'ye getirecek

Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupassı'nda müadele eden 32 yaşındaki forvetin de Löw ile birlikte çalışmaya hayır demeyeceği belirtildi.

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