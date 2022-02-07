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İrfan Can’ın omzunda kırık

Medipol Başakşehir maçında omzundan yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkan İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
İrfan Can’ın omzunda kırık
Medipol Başakşehir maçında omzundan yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkan İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi. 26 yaşındaki futbolcunun çekilen MR'ında omuz başında non-deplase kırık tespit edildiği açıklandı. Tedavisine başlanan İrfanın iyileşmesinin en az 3 hafta ile 1 ay arasında bir süreyi bulacağı belirtiliyor. Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde 6. kez sahalardan uzak kalacak olan Kahveci şu ana kadar 19 maç kaçırdı. Yıldız isim sahada kaldığı 1909 dakikada ise 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
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