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Fenerbahçe'de Avrupa için hedef Türkiye Kupası!

Başakşehir mağlubiyetiyle birlikte Süper Lig’de zirveden iyice kopan Fenerbahçe, Avrupa’ya en kolay çıkış yolu olan Türkiye Kupası'na odaklanacak. Sarı-lacivertlilerde hedef Kayserispor’u yenerek kupada yola devam etmek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de Avrupa için hedef Türkiye Kupası!

Süper Lig'de şampiyonluk şansını büyük ölçüde yitiren Fenerbahçe'de gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Ligi üst sıralarda tamamlaması tehlikede olan sarı-lacivertliler, artık önceliği Avrupa'ya en kolay çıkış yolu olan kupaya verecek. Son 16 Turunda yarın Ülker Stadı'nda Yukatel Kayserispor'la karşılaşacak olan takım hazırlıklarına ara vermeden başladı. Samandıra'daki antrenmanda Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması ile yetinirken, diğer futbolcular koşu, çabukluk ve koordinasyon hareketleri gerçekleştirdi.

MESUT ÖZİL AYRI ÇALIŞTI
Altay Bayındır ve Mesut Özil takımdan ayrı bireysel çalışmalar yaptı. İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo ve Filip Novak ise tedavi oldu. Teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularla bir toplantı yaparak ligi unutup kupaya konsantre olmalarını istedi. Kayserispor maçının önemine vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı alacakları galibiyet ile taraftara da kendilerini affettirebileceklerini hatırlattı. Öte yandan Kartal'ın kadroda revizyona gitmesi bekleniyor. Valencia ile Serdar Dursun'un yarınki mücadele ilk onbirde olma ihtimali yüksek.

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