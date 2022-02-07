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Fenerbahçe'den Felipe Jonatan teklifi! Transferde son detaylar

Son dakika spor haberi: Teknik direktör İsmail Kartal'ın sol bek isteği üzerine harekete geçen Fenerbahçe yönetimi listedeki isimlerle temaslarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, Brezilya Ligi ekibi Santos'ta forma giyen Felipe Jonatan'ın peşine düştü. 23 yaşındaki futbolcunun da Avrupa'ya adım atmak için teklife sıcak baktığı ifade edildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 18:38
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'den Felipe Jonatan teklifi! Transferde son detaylar

Sol bek mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe aradığı ismi Güney Amerika'da buldu. Portekiz basınında çıkan haberde; Fenerbahçe, 23 yaşındaki sol bek Felipe Jonatan için Santos kulübüyle görüşüyor.

Fenerbahçe'den Felipe Jonatan teklifi! Transferde son detaylar

TRANSFERDE SONA GELİNDİ!
Sarı-lacivertlilerin, genç futbolcu için ısrarcı olduğu ve müzakereyi ilerletmek için anlaşmanın son ayrıntılarını çözmeye çalıştığı ifade edildi.

Fenerbahçe'den Felipe Jonatan teklifi! Transferde son detaylar

Felipe Jonatan'ın, Avrupa futboluna adım atmak için bu transferi fırsat olarak gördüğü ve Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe'den Felipe Jonatan teklifi! Transferde son detaylar

FELIPE JONATAN KİMDİR?
23 yaşındaki futbolcunun Santos ile sözleşmesi 28 Şubat 2025'te sona erecek. Genç oyuncu 2019 yılında Santos'a transfer olmuştu. Santos ile 146 maça çıkan Brezilyalı oyuncu 6 gol ve 9 asist kaydetti.

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