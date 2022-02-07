Fenerbahçe'den Felipe Jonatan teklifi! Transferde son detaylar

Sol bek mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe aradığı ismi Güney Amerika'da buldu. Portekiz basınında çıkan haberde; Fenerbahçe, 23 yaşındaki sol bek Felipe Jonatan için Santos kulübüyle görüşüyor.
Sol bek mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe aradığı ismi Güney Amerika'da buldu. Portekiz basınında çıkan haberde; Fenerbahçe, 23 yaşındaki sol bek Felipe Jonatan için Santos kulübüyle görüşüyor.
TRANSFERDE SONA GELİNDİ!
Sarı-lacivertlilerin, genç futbolcu için ısrarcı olduğu ve müzakereyi ilerletmek için anlaşmanın son ayrıntılarını çözmeye çalıştığı ifade edildi.
Felipe Jonatan'ın, Avrupa futboluna adım atmak için bu transferi fırsat olarak gördüğü ve Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtildi.
FELIPE JONATAN KİMDİR?
23 yaşındaki futbolcunun Santos ile sözleşmesi 28 Şubat 2025'te sona erecek. Genç oyuncu 2019 yılında Santos'a transfer olmuştu. Santos ile 146 maça çıkan Brezilyalı oyuncu 6 gol ve 9 asist kaydetti.