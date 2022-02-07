Fenerbahçe'den Felipe Jonatan teklifi! Transferde son detaylar

Sol bek mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe aradığı ismi Güney Amerika'da buldu. Portekiz basınında çıkan haberde; Fenerbahçe, 23 yaşındaki sol bek Felipe Jonatan için Santos kulübüyle görüşüyor.

TRANSFERDE SONA GELİNDİ!

Sarı-lacivertlilerin, genç futbolcu için ısrarcı olduğu ve müzakereyi ilerletmek için anlaşmanın son ayrıntılarını çözmeye çalıştığı ifade edildi.