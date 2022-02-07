Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de sakatlarda son durum ne? Kayserispor maçında... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de sakatlarda son durum ne? Kayserispor maçında... (FB spor haberi)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, yarın sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 10:12
Fenerbahçe'de sakatlarda son durum ne? Kayserispor maçında... (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe'de sakatlarda son durum ne? Kayserispor maçında... (FB spor haberi)

Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, Afjet Afyonspor'u 2-0 ile geçerek son 16 turuna yükselmişti. Bu sezon ligde zirve yarışından oldukça uzak kalan ve gözünü kupaya çeviren sarı-lacivertliler, rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de sakatlarda son durum ne? Kayserispor maçında... (FB spor haberi)

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde son olarak Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe'de sakatlarda son durum ne? Kayserispor maçında... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de sakatlarda son durum ne? Kayserispor maçında... (FB spor haberi)

Sakatlığını atlatan ancak henüz yeterince hazır olmayan Altay Bayındır'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek.

DİĞER
Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler hakkında flaş iddia! Hadise’nin yüzüğüne el konulabilir!
Bensu Soral ve Hakan Baş'ın intikam tatili! Evliliklerini ipin ucundan kurtaran çift boşanmaktan vazgeçmişti...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor