Fenerbahçe ve Beşiktaş Stefano Okaka için yarışıyor! Transfere FIFA engeli

Süper Lig'de bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan iki takım olan Fenerbahçe ve Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, Başakşehir'in golcüsü Okaka'yı kadrosuna katmak istese de transfere bir maddenin engel olduğu belirtildi.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; sezon başında Udinese forması giyen ve sonrasında Başakşehir'e transfer olan Okaka, FIFA kuralları gereği aynı sezonda 3 farklı takımın formasını giyemiyor. Bu nedenle Beşiktaş, yıldız golcünün transferini bitirmek için sezon sonunu beklemeye başladı.