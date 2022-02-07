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Fenerbahçe ve Beşiktaş Stefano Okaka için yarışıyor! Transfere FIFA engeli

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş, 'gelecek sezon' yapılması planlanan bir transfer hamlesi için birbirlerine rakip oldu. Ezeli rakipler Başakşehir'in golcüsü Okaka'yı isterken, transfer FIFA'ya takıldı. İşte bu ilginç transfer gelişmesinin detayları... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 18:06
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fenerbahçe ve Beşiktaş Stefano Okaka için yarışıyor! Transfere o madde engel oldu

Süper Lig'de bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan iki takım olan Fenerbahçe ve Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, Başakşehir'in golcüsü Okaka'yı kadrosuna katmak istese de transfere bir maddenin engel olduğu belirtildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş Stefano Okaka için yarışıyor! Transfere o madde engel oldu

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; sezon başında Udinese forması giyen ve sonrasında Başakşehir'e transfer olan Okaka, FIFA kuralları gereği aynı sezonda 3 farklı takımın formasını giyemiyor. Bu nedenle Beşiktaş, yıldız golcünün transferini bitirmek için sezon sonunu beklemeye başladı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş Stefano Okaka için yarışıyor! Transfere o madde engel oldu

Yine aynı haberde, Fenerbahçe'nin de gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için transfer çalışmalarını sürdürdüğü ve Okaka'yı yaz transfer dönemi için gündemine aldığı belirtildi.

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