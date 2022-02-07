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Fenerbahçe'ye sol bek transferinde kötü haber! Charalampos Lykogiannis...
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Yunan sol bek Charalampos Lykogiannis için ülkesinden flaş bir iddia geldi. Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos, yıldız futbolcunun sarı-lacivertli kulübe transferi konusunda olumsuz konuştu.
Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos, Fenerbahçe'nin gündemindeki Charalampos Lykogiannis için olumsuz konuştu. Georgopoulos, "Fenerbahçe, Lykogiannis ile ilgileniyor ama oyuncu için Cagliari'ye hiçbir şey ödemek istemiyor. Ücretsiz istiyorlar. Bu yüzden Lykogiannis'in Cagliari'den ayrılmayacağına inanıyorum" dedi. Bu sezon Cagliari formasıyla 20 maça çıkan 1.90 boyundaki Yunan sol bekin piyasa değeri 2.5 milyon euro.