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FENERBAHÇE HABERLERİ: Kadıköy'de yönetim istifa sesleri

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ederken Berkay Özcan'ın tek golüyle konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın son dakikalarında Kadıköy'de tribünlerden tepki geldi. Taraftarlar 'Yönetim istifa' ve 'Söylesene başkan, ne oldu sözlerin, koskoca Fener’i ne hale getirdin' şeklinde tezahürat yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Kadıköy'de yönetim istifa sesleri

Süper Lig'de Fenerbahçe hüsran dolu sezonlarına bir yenisini daha ekledi. Sarı-lacivertliler aldıkları sonuçlarla taraftarını kahretmeye devam ediyor. Milli arada Antalya'da kamp yapan ve moral depolayan Kanarya Süper Lig'e dönüşte yine aradığını bulamadı. Camianın evladı Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe 3 puan aradığı maçtan eli boş ayrıldı. Karşılaşmada tek gol Berkay'dan gelirken mücadelenin son 15 dakikasında tribünlerden yine protesto sesleri yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kadıköy'de yönetim istifa sesleri

BELÖZOĞLU'NA DESTEK

Sarı-lacivertli tribünler artık bir Kadıköy klasiği haline gelen şekilde başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet ettiler. Ülker Stadı'ndan "Ali Koç istifa", "Yönetim istifa" tezüharatları yükseldi. Başkan Ali Koç'a "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin. Koskoca Fener'i ne hale getirdin" diye bağırdılar. Tribünler geçen sezonun son bölümünde görev yapan ve takımı şampiyonluğa oynatan ancak Ali Koç'un tercih etmediği efsaneleri Emre Belözoğlu'na destek verdiler. Uzun süre "Emre... Emre..." diye bağırdılar.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kadıköy'de yönetim istifa sesleri

'FORMAYI ÇIKARIN'

Taraftarlar yönetime olduğu gibi futbolculara da tepkiliydi. Oyundan çıkan Pelkas'tan Sosa'ya kadar tüm oyuncular ıslıklandı. Ayrıca tribünlerden "Bu forma nasip olmaz herkese", "Formaları çıkarın" diye tezüharatlar da yükseldi. Sadece Kim-Min Jae alkışlandı.

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