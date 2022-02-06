FENERBAHÇE HABERLERİ: Kadıköy'de yönetim istifa sesleri

Süper Lig'de Fenerbahçe hüsran dolu sezonlarına bir yenisini daha ekledi. Sarı-lacivertliler aldıkları sonuçlarla taraftarını kahretmeye devam ediyor. Milli arada Antalya'da kamp yapan ve moral depolayan Kanarya Süper Lig'e dönüşte yine aradığını bulamadı. Camianın evladı Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe 3 puan aradığı maçtan eli boş ayrıldı. Karşılaşmada tek gol Berkay'dan gelirken mücadelenin son 15 dakikasında tribünlerden yine protesto sesleri yükseldi.

BELÖZOĞLU'NA DESTEK Sarı-lacivertli tribünler artık bir Kadıköy klasiği haline gelen şekilde başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet ettiler. Ülker Stadı'ndan "Ali Koç istifa", "Yönetim istifa" tezüharatları yükseldi. Başkan Ali Koç'a "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin. Koskoca Fener'i ne hale getirdin" diye bağırdılar. Tribünler geçen sezonun son bölümünde görev yapan ve takımı şampiyonluğa oynatan ancak Ali Koç'un tercih etmediği efsaneleri Emre Belözoğlu'na destek verdiler. Uzun süre "Emre... Emre..." diye bağırdılar.