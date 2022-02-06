Yine hüsran

Spor Toto Süper Lig'de İsmail Kartal ile çıkış arayan Fenerbahçe, Başakşehir'e yenildi: 0-1. Kadıköy'de oynanan mücadelede tek golü 61. dakikada Berkay Özcan attı. Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde ligde çıktığı 4. maçında ilk yenilgisini alırken 37 puanda kaldı. Lider Trabzonspor ile fark 20'ye yükseldi. Kanarya futbol olarak yine bekleneni veremedi. Pozisyona girmekte zorlanan takımda fiziksel yetersizlik yine ön plandaydı.

BAŞAKŞEHİR 4 MAÇ SONRA

Özellikle golden sonra futbolcular oyundan iyice düştü. Medipol Başakşehir ise pasa dayalı akıllı taktik oyununu tek golle süsleyerek, 3 puanı kaptı. 4 maçlık galibiyet hasretini bitiren Boz Baykuşlar, 37 puana yükseldi. Konuk ekibin iki topu da direkten döndü. Fenerbahçe'nin de Mergim Berisha ile bir frikiği direkte patladı. Fenerbahçe haftaya Giresunspor deplasmanına gidecek. Medipol Başakşehir ise sahasında Gaziantep FK ile oynayacak.

KARTAL'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

İsmail Kartal, son Sivasspor maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-lacivertli çalıştırıcı o karşılaşmada ilk onbirde görev yapan Serdar Aziz, Filip Novak, Miha Zajc, Serdar Dursun ile Enner Valencia'nın yerine Medipol Başakşehir karşısında Jose Sosa, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai'ye onbirde şans verdi.

KANARYA'DA 6 EKSİK VARDI

Sarı-lacivertli takımda 6 oyuncu çeşitli nedenlerle forma giyemedi. Sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır, Mesut Özil, Filip Novak ve Luiz Gustavo ile gribal enfeksiyon geçiren Miha Zajc maç kadrosunda yer almadı. Başakşehir'de de Mahmut Tekdemir sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Beşiktaş'tan kiralanan Salih Uçan da ağrıları olduğu için kadroda yer almadı.

ŞEHİR'DEN DUBLE

Başakşehir, Süper Lig tarihinde ilk kez Fenerbahçe'yi bir sezondaki iki maçta da mağlup etti (2-0 ve 1-0). İstanbul ekibi yine ilk kez sarı-lacivertlileri deplasmanda gol yemeden mağlup etti.