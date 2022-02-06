TRANSFER HABERİ - Yunan gazeteciden Fenerbahçe'ye kötü haber! "Lykogiannis Cagliari'den ayrılmayacak"

Süper Lig'de heyecan 24. hafta mücadeleleri ile sürerken, Fenerbahçe kötü gidişe bir türlü 'dur' diyemiyor.
Lige verilen aranın ardından sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Sarı-Lacivertli ekip, rakibine 1-0'lık skorla mağlup olurken taraftarlar yönetime tepki gösterdi.
Öte yandan 12 Ocak tarihinde başlayan ve 8 Şubat'a kadar sürecek olan transfer dönemi süresince temaslarına devam eden Sarı-Lacivertliler şu ana dek yeni bir ismi kadrosuna katmazken, öne çıkan isimlerden biri Charalampos Lykogiannis olmuştu.