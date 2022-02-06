TRANSFER HABERİ - Yunan gazeteciden Fenerbahçe'ye kötü haber! "Lykogiannis Cagliari'den ayrılmayacak"

Yunan gazeteci yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin Lykogiannis ile oldukça ilgili olduğunu belirtirken, ""Fenerbahçe, Lykogiannis ile ilgileniyor ama oyuncu için Cagliari'ye hiçbir şey ödemek istemiyor ve onu ücretsiz istiyorlar. Bu yüzden Lykogiannis'in Cagliari'den ayrılmayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.