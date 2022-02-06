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TRANSFER HABERİ - Yunan gazeteciden Fenerbahçe'ye kötü haber! "Lykogiannis Cagliari'den ayrılmayacak"

Spor haberi... Süper Lig'de İsmail Kartal ile yeni bir sayfa açmak isteyen Fenerbahçe, 24. hafta karşılaşmasında Başakşehir'e 1-0 mağlup olurken, taraftarlarını da üzdü. Kötü havayı tersine çevirmek isteyen Sarı-Lacivertliler'de transfer çalışmaları da sürerken gündeme gelen isimlerden biri için Yunan gazeteciden kötü haber geldi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 10:16
CEVDET BERKER İŞLEYEN
TRANSFER HABERİ - Yunan gazeteciden Fenerbahçe'ye kötü haber! "Lykogiannis Cagliari'den ayrılmayacak"

Süper Lig'de heyecan 24. hafta mücadeleleri ile sürerken, Fenerbahçe kötü gidişe bir türlü 'dur' diyemiyor.

TRANSFER HABERİ - Yunan gazeteciden Fenerbahçe'ye kötü haber! "Lykogiannis Cagliari'den ayrılmayacak"

Lige verilen aranın ardından sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Sarı-Lacivertli ekip, rakibine 1-0'lık skorla mağlup olurken taraftarlar yönetime tepki gösterdi.

TRANSFER HABERİ - Yunan gazeteciden Fenerbahçe'ye kötü haber! "Lykogiannis Cagliari'den ayrılmayacak"

Öte yandan 12 Ocak tarihinde başlayan ve 8 Şubat'a kadar sürecek olan transfer dönemi süresince temaslarına devam eden Sarı-Lacivertliler şu ana dek yeni bir ismi kadrosuna katmazken, öne çıkan isimlerden biri Charalampos Lykogiannis olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Yunan gazeteciden Fenerbahçe'ye kötü haber! "Lykogiannis Cagliari'den ayrılmayacak"

Ara transfer döneminin başından bu yana sol bek transferi için uğraşan Sarı-Lacivertliler'de Serie A ekiplerinden Cagliari forması giyen Lykogiannis sesleri yükselirken, anlaşmanın sağlandığı yönünde haberler de gelmeye başlamıştı.

TRANSFER HABERİ - Yunan gazeteciden Fenerbahçe'ye kötü haber! "Lykogiannis Cagliari'den ayrılmayacak"

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Lykogiannis ile Fenerbahçe'nin el sıkıştığı sesleri yükselirken, Yunan oyuncunun ülkesinin gazetecilerinden Johnny Georgopoulos'den flaş bir iddia geldi.

TRANSFER HABERİ - Yunan gazeteciden Fenerbahçe'ye kötü haber! "Lykogiannis Cagliari'den ayrılmayacak"

Yunan gazeteci yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin Lykogiannis ile oldukça ilgili olduğunu belirtirken, ""Fenerbahçe, Lykogiannis ile ilgileniyor ama oyuncu için Cagliari'ye hiçbir şey ödemek istemiyor ve onu ücretsiz istiyorlar. Bu yüzden Lykogiannis'in Cagliari'den ayrılmayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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