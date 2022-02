SON DAKİKA - Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin son durumu belli oldu. Medipol Başakşehir maçında omzundan yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkan yıldız futbolcunun sağlık durumuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten bilgilendirme yapıldı. Buna göre 26 yaşındaki futbolcunun omuz başında non-deplase kırık tespit edildiği ifade edildi.

Geçen sezonun devre arasında Medipol Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci sakatlıklardan yakasını kurtaramıyor. İrfan Can, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde 6. kez sahalardan uzak kalacak.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Medipol Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan görüntülemesinde omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.