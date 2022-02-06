Fenerbahçe'deki ikinci döneminde ilk yenilgisini alan İsmail Kartal, "İlk devre maça iyi başladık. Her şey planladığımız gibi gidiyordu. Bbir iki tane pozisyonumuz da vardı. Rakibin de aynı şekilde. Tamamen bir taktik maçı gibiydi" dedi.
Fenerbahçe'deki ikinci döneminde ilk yenilgisini alan İsmail Kartal, "İlk devre maça iyi başladık. Her şey planladığımız gibi gidiyordu. Bbir iki tane pozisyonumuz da vardı. Rakibin de aynı şekilde. Tamamen bir taktik maçı gibiydi. Başakşehir'in ne yapmak istediğini biliyorduk. İlk devre işler yolundaydı. İkinci yarı mecburen omzunda sorun olan İrfan Can'ı oyundan aldık. Oyunu da tuttuk. Üstünlük bize geçmişti. Ondan sonra gol yedik. Oyunu çevirmek için hamleler yaptık. Zamanlaması da bence yerindeydi. Ama sadece üretken olamadık. Onların da gol dışında çok pozisyonu yoktu. 1-0 kaybettik. Üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Başakşehir'in yıllardır bir oyun kültürü var. Biz de böyle bir takıma karşı zaman zaman rakibe üstünlük sağladık. Ama yediğimiz golden biraz bazı oyuncularımızın morali bozuldu. Bazı oyuncularımızın fiziksel olarak oyundan düştüğünü gördük. Olmadı" ifadelerini kullandı