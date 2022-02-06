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Ozan bandı geri çevirdi!

Kiralık gittiği Watford'dan Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan, 8.5 ay sonra çubuklu ile sahada yer aldı. Ligde en son geçen sezon 15 Mayıs'taki Kayserispor maçında sarı-lacivertli formayı giyen tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda İrfan Can'ın yerine oyuna dahil oldu. Girdikten sonra Sosa'nın uzattığı kaptanlık pazubandını geri çeviren Ozan, takım arkadaşı oyundan çıktan sonra bandı koluna taktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 06:50
Ozan bandı geri çevirdi!
Kiralık gittiği Watford'dan Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan, 8.5 ay sonra çubuklu ile sahada yer aldı. Ligde en son geçen sezon 15 Mayıs'taki Kayserispor maçında sarı-lacivertli formayı giyen tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda İrfan Can'ın yerine oyuna dahil oldu. Girdikten sonra Sosa'nın uzattığı kaptanlık pazubandını geri çeviren Ozan, takım arkadaşı oyundan çıktan sonra bandı koluna taktı. Tufan orta sahada elinden geleni yapsa da mağlubiyete engel olamadı
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