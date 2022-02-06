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Kötü durumdayız

Ferdi Kadıoğlu, "Hayal kırıklığı yaşıyorum. Kötü bir durumdayız. Kazanamadık. Kolay bir gol yedik. Takım olarak saha içinde her şeyimizi verdik ama yeterli olmadı. Daha fazla gol pozisyonu yaratmalıyız. Bunu da özgüvenli yapmalıyız. Zor bir durumdayız" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 06:50
Kötü durumdayız
Ferdi Kadıoğlu, "Hayal kırıklığı yaşıyorum. Kötü bir durumdayız. Kazanamadık. Kolay bir gol yedik. Takım olarak saha içinde her şeyimizi verdik ama yeterli olmadı. Daha fazla gol pozisyonu yaratmalıyız. Bunu da özgüvenli yapmalıyız. Zor bir durumdayız" dedi.
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