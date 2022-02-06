FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası olay yorum!

ÖMER ÜRÜNDÜL - SİSTEMSİZ VE İSTİKRARSIZ OLMAZ Kadıköy'de hareketli, temaslı, korakor bir mücadele izledik. Ancak pozisyon açısından kısır bir maçtı. Başakşehir'in senelerdir alışılmış bir oyun modeli var; kalecisinden başlayarak riskleri de göze alıp, topa mümkün olduğunca sahip olmak.

Bu tip bir takıma karşı oyunu domine etmek, hücumda devamlılık sağlamak mümkün değildir. İsmail Kartal da planını buna göre yapmış. Zaman zaman önde rakibin riskli hazırlık paslarına baskı yaparak pozisyon bulmak, bir de savunma güvencesini ihmal etmemek.