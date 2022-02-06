Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw dünyaca ünlü golcüyle geliyor!

FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw dünyaca ünlü golcüyle geliyor!

Son dakika spor haberi: Sezona büyük umutlarla başlayan ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'de gelecek senenin planlamasına hız verildi. Kariyerli bir yabancı teknik adama takımı emanet etmek isteyen sarı-lacivertlilerde öne çıkan isim dünya kupası apoletli Joachim Löw oldu. Alman çalıştırıcıyla görüşmelerde son aşamaya gelinirken, transferle ilgili gündem yaratan bir gelişme yaşandı. Nokta atışı takviyelerle iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Kanarya, Löw'ün isteği üzerine Bayern Münih'ten transfer yapacak. Temaslarını sürdüren yönetim, dünyaca ünlü santrforu kiralık olarak kadroya katmayı hedefliyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 10:15 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 10:16
BURAK ŞENTÜRK
FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw dünyaca ünlü golcüyle geliyor!

Süper Lig'de son olarak sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de yönetime eleştiriler artarak devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw dünyaca ünlü golcüyle geliyor!

Bu sezonu İsmail Kartal ile tamamlama kararı alan sarı-lacivertliler, gelecek senenin planlarını yapmaya başladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw dünyaca ünlü golcüyle geliyor!

LÖW İSMİ ÖNE ÇIKTI!
En önemli gündemi teknik direktör olan Kanarya, listedeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe'de öne çıkan isim dünya kupası apoletli Joachim Löw oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw dünyaca ünlü golcüyle geliyor!

Büyük oranda anlaşma sağlanan Alman çalıştırıcıya gelecek sezon takımı emanet etmek isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, transferde Löw'ün isteklerine göre hareket edecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw dünyaca ünlü golcüyle geliyor!

CHOUPO-MOTING BOMBASI!
Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren ve hücum bölgesine takviye yapmayı amaçlayan Fenerbahçe, Bayern Münih'ten Choupo-Moting'in peşine düştü.

FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw dünyaca ünlü golcüyle geliyor!

Todofichajes'in haberine göre; Fenerbahçe, bonservisi Bayern Münih'te bulunan yıldız golcüyü kiralamak istiyor. Joachim Löw'ün takımın başına geçmesiyle birlikte Moting'in devamlılık sağlayabileceğinin altı çizildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw dünyaca ünlü golcüyle geliyor!

BAYERN'DE MUTLU DEĞİL
Choupo-Moting'in, 2020 yazında PSG'den gittiği Bayern Münih'te mutlu olmadığı belirtildi. Yıldız golcünün, ocak ayında da ayrılmaya çalıştığı ancak başarısız olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw dünyaca ünlü golcüyle geliyor!

Düzenli oynayabileceği bir takımda forma giymek isteyen Kamerun asıllı Alman futbolcunun, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakabileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw dünyaca ünlü golcüyle geliyor!

32 yaşındaki futbolcunun Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2023 yazında sona eriyor. Bayern Münih'in, piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Choupo-Moting'in transferinde zorluk çıkarmayacağı kaydedildi.

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