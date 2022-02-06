FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw dünyaca ünlü golcüyle geliyor!

Süper Lig'de son olarak sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de yönetime eleştiriler artarak devam ediyor.
Süper Lig'de son olarak sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de yönetime eleştiriler artarak devam ediyor.
Bu sezonu İsmail Kartal ile tamamlama kararı alan sarı-lacivertliler, gelecek senenin planlarını yapmaya başladı.
LÖW İSMİ ÖNE ÇIKTI!
En önemli gündemi teknik direktör olan Kanarya, listedeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe'de öne çıkan isim dünya kupası apoletli Joachim Löw oldu.
Büyük oranda anlaşma sağlanan Alman çalıştırıcıya gelecek sezon takımı emanet etmek isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, transferde Löw'ün isteklerine göre hareket edecek.
CHOUPO-MOTING BOMBASI!
Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren ve hücum bölgesine takviye yapmayı amaçlayan Fenerbahçe, Bayern Münih'ten Choupo-Moting'in peşine düştü.
Todofichajes'in haberine göre; Fenerbahçe, bonservisi Bayern Münih'te bulunan yıldız golcüyü kiralamak istiyor. Joachim Löw'ün takımın başına geçmesiyle birlikte Moting'in devamlılık sağlayabileceğinin altı çizildi.
BAYERN'DE MUTLU DEĞİL
Choupo-Moting'in, 2020 yazında PSG'den gittiği Bayern Münih'te mutlu olmadığı belirtildi. Yıldız golcünün, ocak ayında da ayrılmaya çalıştığı ancak başarısız olduğu ifade edildi.
Düzenli oynayabileceği bir takımda forma giymek isteyen Kamerun asıllı Alman futbolcunun, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakabileceği kaydedildi.
32 yaşındaki futbolcunun Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2023 yazında sona eriyor. Bayern Münih'in, piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Choupo-Moting'in transferinde zorluk çıkarmayacağı kaydedildi.