Belözoğlu sevinmedi

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kadıköy'de farklı duyguları bir arada yaşadı. İlk kez teknik adam olarak eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkan başarılı çalıştırıcının, Berkay'ın attığı gole sevinmemesi dikkat çekti.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kadıköy'de farklı duyguları bir arada yaşadı. İlk kez teknik adam olarak eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkan başarılı çalıştırıcının, Berkay'ın attığı gole sevinmemesi dikkat çekti. Belözoğlu maçtan önce eski öğrencileri ile kucaklaşırken, Başakşehir'de beraber forma giydiği İrfan Can ile de hasret giderdi. Maçtan sonra konuşan yardımcı antrenör Erdinç Sözer, "Çok intensive bir maç olacak demiştim. Kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.