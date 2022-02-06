FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç'tan teknik direktör sözleri! "3 hoca adayı var"

Sarı-lacivertli kulüpte dün Divan Kurulu toplandı. Başkan Ali Koç merak edilen yeni teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu. Koç, "Yeni hocamız minimum homurdanma getirecek, çoğunluğun kabul edeceği biri olacak. Konuştuklarımız devre arası gelmek istemediler" dedi.
Sözlerini sürdüren başkan Koç, "Belirlediğimiz 3 hoca ile görüşmelerimiz devam ediyor. İkisiyle parasal konuları müzakere etme aşamasına geçtik. İsmail Kartal varken böyle konuşulur mu diyecekler ama bunu bilerek geldi. Senaryoların bir parçasına kendisi de dahil olabilir" açıklamasında bulundu.
SOL BEK ALMALIYIZ
Ali Koç, "Sol beke ihtiyacımız var. Forvete de var. Konan en çok istediğimiz oyuncuydu. Menajeriyle, bonservisiyle 9 milyon euro'yu buldu. Bu rakamlara almak istemedik. En doğru kararı vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
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