FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç'tan teknik direktör sözleri! "3 hoca adayı var"

Sözlerini sürdüren başkan Koç, "Belirlediğimiz 3 hoca ile görüşmelerimiz devam ediyor. İkisiyle parasal konuları müzakere etme aşamasına geçtik. İsmail Kartal varken böyle konuşulur mu diyecekler ama bunu bilerek geldi. Senaryoların bir parçasına kendisi de dahil olabilir" açıklamasında bulundu.