Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç'tan teknik direktör sözleri! "3 hoca adayı var"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç'tan teknik direktör sözleri! "3 hoca adayı var"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörlüğü için 3 isimle görüştüklerini söyledi. Koç, "Belirlediğimiz 3 hoca ile görüşmeler devam etmektedir. İkisiyle parasal konuları müzakere etme aşamasına gelinmiştir. İsmail Kartal, tüm bu gerçekleri bilerek Fenerbahçe'mize geldi. En sağlıklı kararı verebilmek istiyoruz." diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç'tan teknik direktör sözleri! "3 hoca adayı var"

Sarı-lacivertli kulüpte dün Divan Kurulu toplandı. Başkan Ali Koç merak edilen yeni teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu. Koç, "Yeni hocamız minimum homurdanma getirecek, çoğunluğun kabul edeceği biri olacak. Konuştuklarımız devre arası gelmek istemediler" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç'tan teknik direktör sözleri! "3 hoca adayı var"

Sözlerini sürdüren başkan Koç, "Belirlediğimiz 3 hoca ile görüşmelerimiz devam ediyor. İkisiyle parasal konuları müzakere etme aşamasına geçtik. İsmail Kartal varken böyle konuşulur mu diyecekler ama bunu bilerek geldi. Senaryoların bir parçasına kendisi de dahil olabilir" açıklamasında bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç'tan teknik direktör sözleri! "3 hoca adayı var"

SOL BEK ALMALIYIZ

Ali Koç, "Sol beke ihtiyacımız var. Forvete de var. Konan en çok istediğimiz oyuncuydu. Menajeriyle, bonservisiyle 9 milyon euro'yu buldu. Bu rakamlara almak istemedik. En doğru kararı vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Adanalı Kıvanç mutfakta döktürdü! Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hamur açtı "Maşallah her şey yakışıyor"
Koronavirüse yakalanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a dünyadan peş peşe geçmiş olsun mesajları
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor