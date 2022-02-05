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Fenerbahçe'de sürpriz görüşme! Roger Schmidt ismi gündeme geldi

Son dakika spor haberi: Sezonu teknik direktör İsmail Kartal ile tamamlama kararı alan Fenerbahçe'de yönetim gelecek sene takımın başına getireceği isim için temaslarını sürdürüyor. Kariyerli bir hocaya takımı teslim etmek isteyen ve bir süredir Joachim Löw ile ilgilenen sarı-lacivertlilerde rota değişti. Fenerbahçeli kurmaylar, PSV'nin sözleşme uzatma teklifini geri çeviren Roger Schmidt'i gündemine aldı. Schmidt ile yapılacak görüşmenin ardından nihai karar verilecek. İşte flaş gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 11:27
Fenerbahçe'de sürpriz görüşme! Roger Schmidt ismi gündeme geldi

Teknik direktörlük koltuğunu geçici olarak İsmail Kartal'a teslim eden Fenerbahçe'de yeni sezon için temaslar Joachim Löw ile yoğunlaşmışken, Hollanda'da sarı lacivertlileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de sürpriz görüşme! Roger Schmidt ismi gündeme geldi

ROGER SCHMIDT PSV'Yİ REDDETTİ!
Başkan Ali Koç'un gözdelerinden Roger Schmidt, yeni sezonda PSV'de çalışmayacağını belirterek Hollanda devinin sözleşme uzatma teklifini geri çevirdi. 54 yaşındaki Alman hocanın yeni ufuklara yelken açma kararı Fenerbahçe camiasında heyecanla karşılandı.

Fenerbahçe'de sürpriz görüşme! Roger Schmidt ismi gündeme geldi

Türkiye'nin haberine göre; Joachim Löw her ne kadar Başkan Ali Koç'un gönlünde yatan aslan olsa da, Alman hoca ile defalarca görüşen ve prensipte anlaşan Koç'un nihai kararını Schmidt'le kuracağı temastan sonra vereceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de sürpriz görüşme! Roger Schmidt ismi gündeme geldi

Schmidt'i Löw'den farklı kılan kulüp takımı tecrübesi. 2004'te ayrıldığı Austria Wien'den sonra kulüp takımı çalıştırmayan Löw'ün aksine Schmidt, bütün başarılarını bu kulvarda yaşadı. Löw'den daha genç olması da Schmidt'in bir diğer avantajı olarak görülüyor.

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