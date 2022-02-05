Fenerbahçe'de sürpriz görüşme! Roger Schmidt ismi gündeme geldi

Teknik direktörlük koltuğunu geçici olarak İsmail Kartal'a teslim eden Fenerbahçe'de yeni sezon için temaslar Joachim Löw ile yoğunlaşmışken, Hollanda'da sarı lacivertlileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
Teknik direktörlük koltuğunu geçici olarak İsmail Kartal'a teslim eden Fenerbahçe'de yeni sezon için temaslar Joachim Löw ile yoğunlaşmışken, Hollanda'da sarı lacivertlileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
ROGER SCHMIDT PSV'Yİ REDDETTİ!
Başkan Ali Koç'un gözdelerinden Roger Schmidt, yeni sezonda PSV'de çalışmayacağını belirterek Hollanda devinin sözleşme uzatma teklifini geri çevirdi. 54 yaşındaki Alman hocanın yeni ufuklara yelken açma kararı Fenerbahçe camiasında heyecanla karşılandı.
Türkiye'nin haberine göre; Joachim Löw her ne kadar Başkan Ali Koç'un gönlünde yatan aslan olsa da, Alman hoca ile defalarca görüşen ve prensipte anlaşan Koç'un nihai kararını Schmidt'le kuracağı temastan sonra vereceği öne sürüldü.
Schmidt'i Löw'den farklı kılan kulüp takımı tecrübesi. 2004'te ayrıldığı Austria Wien'den sonra kulüp takımı çalıştırmayan Löw'ün aksine Schmidt, bütün başarılarını bu kulvarda yaşadı. Löw'den daha genç olması da Schmidt'in bir diğer avantajı olarak görülüyor.