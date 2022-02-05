Fenerbahçe'de sürpriz görüşme! Roger Schmidt ismi gündeme geldi

Teknik direktörlük koltuğunu geçici olarak İsmail Kartal 'a teslim eden Fenerbahçe 'de yeni sezon için temaslar Joachim Löw ile yoğunlaşmışken, Hollanda'da sarı lacivertlileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Türkiye'nin haberine göre; Joachim Löw her ne kadar Başkan Ali Koç'un gönlünde yatan aslan olsa da, Alman hoca ile defalarca görüşen ve prensipte anlaşan Koç'un nihai kararını Schmidt'le kuracağı temastan sonra vereceği öne sürüldü.