Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de sol bek aranıyor

Fenerbahçe'de sol bek aranıyor

Kanarya’nın Konan transferi son anda yatmıştı. Kurzawa, Lawal ve Lykogiannis ile görüşülüyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de sol bek aranıyor
Fenerbahçe'de Filip Novak'ın sakatlığı sonrası teknik direktör İsmail Kartal bir sol bek transferi istemişti. Sarı-lacivertliler, Reims forması giyen Ghislain Konan için kulübüyle de anlaşmaya varmıştı. Ancak son anda menajerinin rakam yükseltmesi sebebiyle iş yatmıştı. Kanarya alternatiflere yöneldi. Listede PSG'den Layvin Kurzawa, Cagliari'den Charalampos Lykogiannis ve Newcastle United'dan Jawal Lewis var. Transfer komitesi bu 3 isimden birine çubuklu forma giydirmek için yoğun şekilde temaslarını sürdürüyor.
DİĞER
Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda? Süper Lig 24. Hafta Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?
Sapık kabusu yaşayan Ayça Ayşin Turan ve Serenay Sarıkaya'ya için pehlivanlı önlem!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor