Fenerbahçe'de sol bek aranıyor

Fenerbahçe'de Filip Novak'ın sakatlığı sonrası teknik direktör İsmail Kartal bir sol bek transferi istemişti. Sarı-lacivertliler, Reims forması giyen Ghislain Konan için kulübüyle de anlaşmaya varmıştı. Ancak son anda menajerinin rakam yükseltmesi sebebiyle iş yatmıştı. Kanarya alternatiflere yöneldi. Listede PSG'den Layvin Kurzawa, Cagliari'den Charalampos Lykogiannis ve Newcastle United'dan Jawal Lewis var. Transfer komitesi bu 3 isimden birine çubuklu forma giydirmek için yoğun şekilde temaslarını sürdürüyor.