Fenerbahçe'de hedef Diego Costa! Kıran kırana pazarlık...

Ara transfer döneminde hem kadrosunu güçlendirmek hem de önümüzdeki sezonun güçlü kadrosu için ilk adımları atmak isteyen Fenerbahçe, bir dünya yıldızına kancayı takmış durumda. Fenerbahçe, Brezilya Ligi takımlarından Atletico MG takımı ile olan sözleşmesi ocak ayında sona eren Diego Costa için ciddi bir mesai harcıyor.

Brezilya basınına göre Diego Costa Fenerbahçe ile anlaşmış durumda. Ancak gelen son bilgilere göre bazı pürüzler de var. Takvim'in haberine göre; 33 yaşındaki Diego Costa, Fenerbahçe'den 2.5 yıllık garanti sözleşme talep ediyor. Sarı-Lacivertli yönetim ise böyle bir riski almak istemiyor.