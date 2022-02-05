Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'de bugün Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda dişli ekiplerden Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Milli arada Antalya'da kamp yapan sarılacivertliler, Başakşehir'i yenerek ligin bu önemli bölümünde galibiyet serisinin fitilini ateşlemek istiyor. Sarı-lacivertliler taraftarının da desteğiyle evindeki mücadeleyi 3 puanla tamamlamayı hedefliyor. Kanarya'da bu maçta sakatlığı bulunan Filip Novak oynamayacak. Serdar Aziz de kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

İŞTE FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: BERKE, NAZIM, TİSSERAND, KİM, OSAYİ, ZAJC, CRESPO, PELKAS, VALENCİA, İRFAN CAN, SERDAR,

BAŞAKŞEHİR: MUHAMMED, CAİÇARA, LİMA, NDAYİSHİMİYE, HASAN ALİ, TOLGA, ÖMER, ALEKSIC, BERKAY, CHADLİ, OKAKA

KARTAL'DAN UYARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da milli ara sonrası yeniden start alacak lig öncesi öğrencilerini uyardı. Kartal "Bu sezon bir türlü iyi oyunda istikrarı sağlayamadık. Camiamızı da yeterince üzdük. En azından ligin kalan bölümünde kendimize ve formamıza yakışır şekilde sahada olalım" ifadelerini kullandı. Kartal, Başakşehir'in tehlikeli bir takım olduğunu öğrencilerine hatırlatarak "Güçlü bir rakip. Onları geçebilirsek güvenimiz de artacaktır" diye konuştu.

5 İSİM SINIRDA EMRE'YE

Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu sarı kart sınırında. Ferdi Kadıoğlu, Crespo ve İrfan Can Kahveci ile sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek Luis Gustavo ile Filip Novak sınırdaki futbolcular.

EMRE'YE ÖZEL İLGİ

Fenerbahçe taraftarı 'camianın evladı' olan Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu'na sıcak bir karşılama yapacak. Sarı-lacivertli tribünler genç çalıştırıcıyı bağırlarına basacak.

YARISI SATILDI

Başakşehir ile oynanacak maça taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Fenerbahçeli seyirciler biletlerin yarısını satın aldı.

MAÇTAN RAKAMLAR:

10 - F.Bahçe, Başakşehir'i konuk ettiği son 12 maçın 10'unu kazandı.

14 - Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Kanarya'ya 14 defa yenildi. Ligde en fazla kaybettiği takım.

4 - Medipol Başakşehir deplasmanda 4 maçtır kazanamıyor.

78 - Kanarya bu sezon kalesine en az şut gelen takım. 78 defa rakiplere şut imkanı tanıdılar.

5 - İsmail Kartal, Süper Lig kariyerinde Başakşehir'e 5 defa kaybetti. En fazla mağlubiyet aldığı rakip.