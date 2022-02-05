FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 'hata' itirafı! "Aykut Kocaman..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, Aykut Kocaman'la ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

"Son 2 sezonda şampiyonluk avucumuzun içinden kaçtı. Bu iki sezondan birinde şampiyon olsaydık çok farklı olurdu" diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "2018/19 sezonunda dönüp baktığım zaman belki de o zamanki hocamız sayın Aykut Kocaman'ı görevde tutup bir sezon daha devam etmek daha doğru karar olabilirdi. Çok fazla taşı yerinden oynattık. Ancak hatalarımızı başkasına yüklemedik" diye konuştu.