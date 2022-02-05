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Fenerbahçe Başakşehir maçı sonrası İsmail Kartal konuştu! "Özür diliyoruz"

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Kartal, "İkinci yarı fazla üretemedik, 1-0 kaybettik. Üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 21:31 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 21:43
Fenerbahçe Başakşehir maçı sonrası İsmail Kartal konuştu! "Özür diliyoruz"

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları:

İlk devre maça iyi başladık. Her şey planladığımız gibi gidiyordu. İlk devre taktik maçı gibiydi. Başakşehir'in nasıl oynayacağını biliyorduk. İkinci yarıda İrfan'ın omzunda bir sıkıntı olduğu için Ozan'ı aldık. Yediğimiz gol rakibe çarptı. Üretken olamadık.

Başakşehir'in kendisine göre yıllardır bir oyun kültürü var. Biz de böyle bir takıma karşı ilk yarı gerçekten kontrol altına alarak rakibe karşı üstünlük sağladık. Bir bölüm onlar oynadı, bir bölüm biz oynadık. İkinci yarı onların eline geçti.

Zamanında hamleler yaptık. Sadece, fazla üretken olamadık. Rakibin de çok fazla pozisyonu yoktu. İkinci yarı fazla üretemedik, 1-0 kaybettik. Üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz.

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