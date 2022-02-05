Fenerbahçe Başakşehir maçı öncesi İsmail Kartal konuştu: Kazanmak istiyoruz

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları:

Antalya kampımız verimli geçti. Bütün takım orada yapmak istediklerimizle ilgili çok güzel 1 hafta geçirdik. Kampla ilgili oyuncularımızdan olumlu geri bildirimler aldık. Üstüne koyarak antrenmanda belirgin bir şekilde oyuncularım bunları gösteriyorlar.

Bu ligde her maç zor. Artık kolay maç yok. Kazanmak istiyoruz. Onların da ortaya koyduğu bir irade var. İnşallah taraftarlarımızı 3 puanı alarak mutlu bir şekilde evlerine göndeririz.