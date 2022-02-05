Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Başakşehir maçı öncesi İsmail Kartal konuştu: Kazanmak istiyoruz

Fenerbahçe Başakşehir maçı öncesi İsmail Kartal konuştu: Kazanmak istiyoruz

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Kartal, "Bu ligde her maç zor. Artık kolay maç yok. Kazanmak istiyoruz. Onların da ortaya koyduğu bir irade var. İnşallah taraftarlarımızı 3 puanı alarak mutlu bir şekilde evlerine göndeririz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 18:33 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 18:41
Fenerbahçe Başakşehir maçı öncesi İsmail Kartal konuştu: Kazanmak istiyoruz

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları:

Antalya kampımız verimli geçti. Bütün takım orada yapmak istediklerimizle ilgili çok güzel 1 hafta geçirdik. Kampla ilgili oyuncularımızdan olumlu geri bildirimler aldık. Üstüne koyarak antrenmanda belirgin bir şekilde oyuncularım bunları gösteriyorlar.

Bu ligde her maç zor. Artık kolay maç yok. Kazanmak istiyoruz. Onların da ortaya koyduğu bir irade var. İnşallah taraftarlarımızı 3 puanı alarak mutlu bir şekilde evlerine göndeririz.

DİĞER
Son dakika: Beşiktaş'tan flaş Rıdvan Yılmaz kararı! Lyon'un transfer teklifine net cevap!
Görenler gözlerine inanamadı: Kilis'te gözleri alnının ortasında oğlak doğdu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor