Fenerbahçe - Başakşehir maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Başakşehir, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

FENERBAHÇE: Berke, Nazım, Min Jae, Szalai, Osayi-Samuel, Ferdi, Crespo, Sosa, Pelkas, İrfan Can, Berisha.

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Deniz, Aleksic, Berkay, Chadli, Okaka

SALİH UÇAN KADRODA YOK

Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Salih Uçan maç kadrosunda yer almadı.

Salih'in hafif sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadığı belirtildi.

EMRE BELÖZOĞLU, TEKNİK ADAM OLARAK İLK KEZ RAKİP

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye karşı teknik adam olarak ilk kez görev aldı.

Emre Belözoğlu, futbol oynadığı, sportif direktör ve teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe'ye karşı ilk kez teknik direktör olarak saha kenarında bulundu.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısıdna 4 futbolcusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Filip Novak karşılaşmada forma giymiyor.

3 FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayan Luiz Gustavo ve Filip Novak'ın dışında 3 isim daha sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo ve İrfan Can Kahveci, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki GZT Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.