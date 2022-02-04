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Fenerbahçe'ye Roger Schmidt'ten müjdeli haber!

Gelecek sezon takımı emanet edeceği teknik direktör için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye müjde gibi bir haber geldi. Sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan hoca adaylarından Roger Schmidt, kulübü PSV'nin kendisine yaptığı 2 yıllık sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi. İşte detaylar...(FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 06:50
Fenerbahçe'ye Roger Schmidt'ten müjdeli haber!

Fenerbahçe yönetimi, takımı sezon sonuna kadar İsmail Kartal'a emanet etti. Sabah'ın derlediği habere göre yeni sezon teknik direktörü için arayışını sürdürürken, sürpriz bir gelişmeyla tanıdık bir ismi tekrar gündemine aldı.

Fenerbahçe'ye Roger Schmidt'ten müjdeli haber!

Roger SchmidtAlman çalıştırıcı, PSV'nin kendisine yaptığı 2 yıllık sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi ve sezon sonunda ayrılmaya karar verince Kanarya'nın ilgisini tekrar üzerine çekti.

Fenerbahçe'ye Roger Schmidt'ten müjdeli haber!

Löw ile temaslarını sürdüren başkan Ali Koç'un, Schmidt konusunda da hayli ısrarcı olduğu, "Mutlaka görüşmek istiyorum" dediği gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'ye Roger Schmidt'ten müjdeli haber!

Schmidt, PSV'den önce yine Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Bu arada 54 yaşındaki teknik adamın adı Manchester United ile de anılmaya başlandı.


Fenerbahçe'ye Roger Schmidt'ten müjdeli haber!

Ayrıca RB Leipzig de şimdiki teknik direktörü Tedesco ile anlaşmadan önce Schmidt'i istiyordu ve Alman ekibinde tekrar ismi dillendirilmeye başlandı.

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