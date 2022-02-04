FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den Eren Elmalı atağı

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, gözünü iç pazara çevirdi. Sarı-lacivertliler, bu sezon Kasımpaşa formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Eren Elmalı'ya talip oldu.

21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 21, Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere toplam 23 maçta bin 719 dakika sahada görev aldı. 1.80 boyundaki oyuncu 2 asist yaparken, 2 de sarı kart gördü.