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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den Eren Elmalı atağı

Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, gözünü iç pazara çevirdi. Sarı-lacivertliler Kasımpaşa forması ile başarılı bir grafik çizen Eren Elmalı için devreye girdi. (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den Eren Elmalı atağı

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, gözünü iç pazara çevirdi. Sarı-lacivertliler, bu sezon Kasımpaşa formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Eren Elmalı'ya talip oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den Eren Elmalı atağı

21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 21, Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere toplam 23 maçta bin 719 dakika sahada görev aldı. 1.80 boyundaki oyuncu 2 asist yaparken, 2 de sarı kart gördü.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den Eren Elmalı atağı

Fenerbahçe yönetimi Kasımpaşa kulübüyle Eren için temasa geçerken, 2.5 milyon euro'luk bir bedelle karşılaştı. Pazarlıkların sürdüğü ifade edildiği kaydedildi. Eren, Türkiye U21 Futbol Takımı'nın da formasını terletiyor.

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