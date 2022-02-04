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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil'e sürpriz talip! "Yoğun ilgimiz var"

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Durgun bir ara transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin bitmesine sayılı günler kala hareketlilik arttı. Watford'da kiralık olarak forma giyen Ozan Tufan'ı yeniden kadroya dahil eden sarı-lacivertlilerde Allahyar Sayyadmanesh de Hull City'e transfer oldu. Gelecek ve gidecek isimlerin merak konusu olduğu sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu Mesut Özil'e sürpriz bir talip çıktı. İşte o takım ve kulüp sahibinin yaptığı açıklama... | FB spor haberi (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 13:10 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 13:22
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil'e sürpriz talip! "Yoğun ilgimiz var"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe'de ara transfer döneminin bitimine sayılı günler kala hareketlilik başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil'e sürpriz talip! "Yoğun ilgimiz var"

İranlı golcüsü Allahyar Sayyadmanesh'i Hull City'e gönderen sarı-lacivertliler, Reims forması giyen Ghislain Konan ve Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca'nın transferlerinde önemli mesafe katetmesine rağmen yaşanan anlaşmazlıklar sonrası iki oyuncunun transferinden de vazgeçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil'e sürpriz talip! "Yoğun ilgimiz var"

Ara transfer döneminde sadece sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiraladığı Ozan Tufan'ı takıma kazandıran Kanarya'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil'e sürpriz talip! "Yoğun ilgimiz var"

Geçtiğimiz sezon Arsenal'den ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan ve transferiyle büyük yankı uyandıran Mesut Özil'in sarı-lacivertlilerden ayrılacağı öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil'e sürpriz talip! "Yoğun ilgimiz var"

Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olurken, yıldız futbolcuya sürpriz bir talip çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil'e sürpriz talip! "Yoğun ilgimiz var"

ENDONEZYA'DAN TALİP VAR

Endonezya'da yayın yapan Pikiran-Rakyat'ın haberine göre Endonezya 1. Lig ekiplerinden Cilegon, Mesut Özil'e talip oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil'e sürpriz talip! "Yoğun ilgimiz var"

"MESUT İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan kulüp sahiplerinden Rudy Salim, "Mesut Özil'e yoğun ilgimiz var. Daha önce de bu transfer için uğraşmıştık. Onu transfer etmek istediğimiz şeklindeki açıklamalarımız şaka değildi. Kendisiyle hala görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil'e sürpriz talip! "Yoğun ilgimiz var"

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıkan Mesut Özil, 8 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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