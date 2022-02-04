FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil'e sürpriz talip! "Yoğun ilgimiz var"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe'de ara transfer döneminin bitimine sayılı günler kala hareketlilik başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe'de ara transfer döneminin bitimine sayılı günler kala hareketlilik başladı.
İranlı golcüsü Allahyar Sayyadmanesh'i Hull City'e gönderen sarı-lacivertliler, Reims forması giyen Ghislain Konan ve Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca'nın transferlerinde önemli mesafe katetmesine rağmen yaşanan anlaşmazlıklar sonrası iki oyuncunun transferinden de vazgeçti.
Ara transfer döneminde sadece sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiraladığı Ozan Tufan'ı takıma kazandıran Kanarya'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz sezon Arsenal'den ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan ve transferiyle büyük yankı uyandıran Mesut Özil'in sarı-lacivertlilerden ayrılacağı öne sürülmüştü.
Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olurken, yıldız futbolcuya sürpriz bir talip çıktı.
ENDONEZYA'DAN TALİP VAR
Endonezya'da yayın yapan Pikiran-Rakyat'ın haberine göre Endonezya 1. Lig ekiplerinden Cilegon, Mesut Özil'e talip oldu.
"MESUT İLE GÖRÜŞÜYORUZ"
Konuyla ilgili açıklama yapan kulüp sahiplerinden Rudy Salim, "Mesut Özil'e yoğun ilgimiz var. Daha önce de bu transfer için uğraşmıştık. Onu transfer etmek istediğimiz şeklindeki açıklamalarımız şaka değildi. Kendisiyle hala görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıkan Mesut Özil, 8 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.