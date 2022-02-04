FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Charalampos Lykogiannis ile prensipte anlaştığı iddia edildi! İstenen rakam...

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, ikinci yarı toparlanmak için ara transfer çalışmalarına hız verdi.
Sarı-lacivertliler birçok isim için temaslarını sürdürürken İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. İşte ayrıntılar...
İtalyan gazeteci Nicolo Schira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'nin Cagliari forması giyen Yunan sol bek oyuncusu Charalampos Lykogiannis ile 2024 yılına kadar sürecek kontrat üzerine prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.