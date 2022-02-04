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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Charalampos Lykogiannis ile prensipte anlaştığı iddia edildi! İstenen rakam...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'in ikinci yarısında toparlanmak isteyen Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sarı-lacivertlilerin Charalampos Lykogiannis ile prensip anlaşmasına vardığını duyururken Cagliari'nin bu transfer için istediği rakamı açıkladı. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 07:49
TUĞÇE ERGİNKOÇ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Charalampos Lykogiannis ile prensipte anlaştığı iddia edildi! İstenen rakam...

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, ikinci yarı toparlanmak için ara transfer çalışmalarına hız verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Charalampos Lykogiannis ile prensipte anlaştığı iddia edildi! İstenen rakam...

Sarı-lacivertliler birçok isim için temaslarını sürdürürken İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Charalampos Lykogiannis ile prensipte anlaştığı iddia edildi! İstenen rakam...

İtalyan gazeteci Nicolo Schira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'nin Cagliari forması giyen Yunan sol bek oyuncusu Charalampos Lykogiannis ile 2024 yılına kadar sürecek kontrat üzerine prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Charalampos Lykogiannis ile prensipte anlaştığı iddia edildi! İstenen rakam...

Schira ayrıca, Cagliari'nin bu transfer için sarı-lacivertlilerden 2 milyon euro talep ettiğini belirtirken Fenerbahçe'nin ise ücret ödemek istemediğini ve görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Charalampos Lykogiannis ile prensipte anlaştığı iddia edildi! İstenen rakam...

CHARALAMPOS LYKOGIANNIS KİMDİR?

22 Ekim 1993 tarihinde Yunanistan'da dünyaya gelen Charalampos Lykogiannis, kariyerine Olympiakos altyapısında başladı. Daha sonra Levadiakos'a kiralanan 28 yaşındaki ve 1.90 cm boyundaki sol bek, Ergotelis forması giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Charalampos Lykogiannis ile prensipte anlaştığı iddia edildi! İstenen rakam...

2015'te Sturm Graz'a transfer olan Lykogiannis, 2018'in ocak ayından bu yana Cagliari'de top koşturuyor. Bu sezon 22 karşılaşmada görev alan Yunan sol bek, skor üretemedi.

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