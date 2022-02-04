FENERBAHÇE HABERLERİ - Problem çocuk Sinan Gümüş! Transfere engel oldu

Alanyaspor'un yıldızı Efecan Karaca'yı transfer etmek isteyen Fenerbahçe, milli futbolcu ile her konuda anlaşmasına rağmen imzaları attıramadı. Bunun en büyük nedenlerinden birisi Sinan Gümüş oldu. Takvim'in haberine göre; yönetimin Efecan'a karşılık Alanyaspor'a teklif ettiği Sinan, Turuncu-Yeşilli kulüple anlaşamadı. Alanyaspor, 28 yaşındaki futbolcuya yıllık 5.5 milyon lira teklif ederken, Sinan'ın Fenerbahçe'de kazandığı ücret olan 9.5 milyon lirayı istediği öğrenildi. Görüşmeler bu noktada tıkanınca, Efecan Karaca'nın transferi de gerçekleşmedi. Sinan Gümüş'ün iki sezon önce formasını giydiği Antalyaspor'la anlaşma sağladığı ve önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı öğrenildi.