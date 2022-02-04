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FENERBAHÇE HABERLERİ - Joachim Löw'ün geliş tarihi belli oldu

Fenerbahçe spor haberleri: Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'ye, asıl hedef olan Joachim Löw'den müjdeli haber geldi. Başkan Ali Koç'un görüşme gerçekleştirdiği Alman teknik adamın sarı-lacivertlilerin başına geçeceği tarih belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Joachim Löw'ün geliş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Joachim Löw oluyor... İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; 62 yaşındaki Alman hoca, sarı-lacivertlilerle anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joachim Löw'ün geliş tarihi belli oldu

Tecrübeli çalıştırıcı, yeni sezon öncesi yaz aylarında takımın başına geçecek ve şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracak. 2006 yılından 2021'e kadar Almanya A Milli Takımı'nı çalıştıran kurt hoca, 2014 senesinde ülkesine Dünya Kupası'nı getirmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joachim Löw'ün geliş tarihi belli oldu

Daha önce Alman basınının da duyurduğu Löw'ün transferinin İngiliz medyasında da yer alması, bu dev birlikteliğin artık kesinleştiği şeklinde yorumlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joachim Löw'ün geliş tarihi belli oldu

Tecrübeli çalıştırıcının, Fenerbahçe'nin tüm maçlarını izlemeye aldığı hatta yardımcılarından birkaç tanesini tribüne yolladığı da gelen haberler arasında. Löw'ün Başkan Ali Koç'tan ciddi bir bütçe beklediği ve ocakşubat ayı transfer dönemindeki durgunluğun da bu yüzden olduğu iddia ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joachim Löw'ün geliş tarihi belli oldu

Kanarya'nın devre arasında sadece Ozan Tufan'ı geri çağırması, Max Meyer ve Allahyar'ı göndermesinin sebebinin de Löw'ün sezon sonu gelecek olması kaydediliyor. 1998-1999 sezonunda sarı-lacivertlileri çalıştıran kurt hocanın takımı 38 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgiyle 2.05 puan ortalaması tutturmuştu. Fenerbahçe söz konusu sezonda 88 kez fileleri sarsarken kalesinde 34 gol görmüştü.

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