FENERBAHÇE HABERLERİ - Joachim Löw'ün geliş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Joachim Löw oluyor... İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; 62 yaşındaki Alman hoca, sarı-lacivertlilerle anlaşmaya vardı.
Tecrübeli çalıştırıcı, yeni sezon öncesi yaz aylarında takımın başına geçecek ve şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracak. 2006 yılından 2021'e kadar Almanya A Milli Takımı'nı çalıştıran kurt hoca, 2014 senesinde ülkesine Dünya Kupası'nı getirmişti.
Daha önce Alman basınının da duyurduğu Löw'ün transferinin İngiliz medyasında da yer alması, bu dev birlikteliğin artık kesinleştiği şeklinde yorumlandı.