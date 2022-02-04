FENERBAHÇE HABERLERİ - Joachim Löw'ün geliş tarihi belli oldu

Tecrübeli çalıştırıcının, Fenerbahçe'nin tüm maçlarını izlemeye aldığı hatta yardımcılarından birkaç tanesini tribüne yolladığı da gelen haberler arasında. Löw'ün Başkan Ali Koç'tan ciddi bir bütçe beklediği ve ocakşubat ayı transfer dönemindeki durgunluğun da bu yüzden olduğu iddia ediliyor.