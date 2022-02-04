FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Ozan Tufan'a çarpıcı eleştiri!

HAKKI YALÇIN - RİCA! Fenerbahçe'de eldeki teknik direktörün direncini kıracak biçimde "Löw sesleri" yükseliyor da İsmail Kartal'a haksızlık ediliyor. Kendisini ağırdan satmayan sessiz bir adamın "ihtiyaç halinde kırılacak" eşya gibi görülme biçimine karşı durmak gerekiyor.

Herkes şunu bilsin ki Fenerbahçe taraftarı İsmail Kartal'ı önemsiyor ve gerçekleri de herkesten iyi görüyor.