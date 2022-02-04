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FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Ozan Tufan'a çarpıcı eleştiri!

Son dakika Fenerbahçe spor haberleri... İngiltere Premier Lig ekibi Watford'da kiralık olarak forma giyen Ozan Tufan, ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye dönmüştü. Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın, milli futbolcuyu eleştirirken çarpıcı ifadeler kullandı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 10:21
FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Ozan Tufan'a çarpıcı eleştiri!

HAKKI YALÇIN - RİCA!

Fenerbahçe'de eldeki teknik direktörün direncini kıracak biçimde "Löw sesleri" yükseliyor da İsmail Kartal'a haksızlık ediliyor. Kendisini ağırdan satmayan sessiz bir adamın "ihtiyaç halinde kırılacak" eşya gibi görülme biçimine karşı durmak gerekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Ozan Tufan'a çarpıcı eleştiri!

Herkes şunu bilsin ki Fenerbahçe taraftarı İsmail Kartal'ı önemsiyor ve gerçekleri de herkesten iyi görüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Ozan Tufan'a çarpıcı eleştiri!

Ozan Tufan geri döndü. Premier Lig'in kendine göre kuralları ve direnci vardır, Ozan Tufan'ın "yabancı kaldığı" bir düzende başarılı olması zordu. Herkes Tugay Kerimoğlu değil, o yüzden erken dönüş kaçınılmaz oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Ozan Tufan'a çarpıcı eleştiri!

Bu dönüşü "Fenerbahçe'nin dikine giden bir orta alan oyuncusuna ihtiyacı vardı" diye iyi niyetle yorumluyorum. Ama bu takımın santrfor açığının niye kapatılmadığı gerçeğini soru işaretinin çengeline asıyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Ozan Tufan'a çarpıcı eleştiri!

Not: Alanyasporlu Efecan'ın transferi konuşuluyor da ligin en özel orta alan oyuncularından birini fark etmek için 32 yaşına kadar niye beklendi acaba? Iskartaları el üstünde taşımaktan fırsat bulunmadığı için mi?

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